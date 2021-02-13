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واشنطن تشطب الحوثيين من "قائمة الإرهاب" الثلاثاء "مراعاة للوضع الإنساني"، ووزارةالدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية عسكرية شمال العراق.

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"مراعاة للوضع الإنساني".. واشنطن تشطب الحوثيين من "قائمة الإرهاب" الثلاثاء

أكّد وزير الخارجية الأمريكي في بيان، أن الإجراء "سيكون ساري المفعول في 16 فبراير/شباط الجاري"، مؤكداً أن القرار يأتي "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن". [TRT عربي]

وأضاف الوزير "لقد استمعنا إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى، وأعضاء من الحزبين في الكونغرس، وأدركنا أن هذا التصنيف (إدراج الحوثيين جماعة إرهابية) قد يكون له تأثير مدمّر على وصول السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمنيين". [TRT عربي]

بمشاركة 40 طائرة.. الدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية عسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 33 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قياديان، وتدمير أكثر من 50 هدفاً في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق، والتي شارك فيها أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة. [TRT عربي]

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة شاركت في العملية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، بالإضافة إلى طائرات التحكم والإنذار المبكر والتزود بالوقود جواً. [TRT عربي]