كشف البيت الأبيض، الجمعة، عن إجراء الإدارة الأمريكية مراجعة لعلاقة واشنطن بالسعودية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي، أعلنت خلاله أيضاً عدم وجود أي مخطط لإجراء مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بادين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت بساكي: "من الواضح أن ثمة مراجعة لسياستنا تجاه السعودية، وليست هناك مكالمة مخطط لها مع ولي العهد السعودي أنا على علم بها".

ومنذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض كشفت إدارته عن سياسة جديدة تجاه السعودية، بالتزامن مع وقف الرئيس الجديد الدعم الأمريكي لحرب اليمن، وتعيين مبعوث هناك من أجل الدفع نحو حل دبلوماسي.

وعلى صعيد آخر، أكد البيت الأبيض أن بايدن يعتزم إغلاق سجن غوانتانامو مع انتهاء رئاسته.

وأجابت بساكي، خلال المؤتمر الصحفي، عن سؤال بخصوص الجدول الزمني لإغلاق السجن، بالقول: "هذا بالتأكيد هو الهدف وغايتنا".

وكانت إدارة بايدن بدأت مراجعة حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو، بهدف إغلاقه.

ومنذ فتح المعتقل عام 2002، تم احتجاز مئات من المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وتم الإفراج أو تسليم مئات آخرين منهم إلى دول أخرى خلال السنوات الماضية، وكثير منهم لم يتم توجيه أي تهم إليهم.