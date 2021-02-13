سياسة
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كلبة ترث 5 ملايين دولار بحسب وصية مالكها
ذكرت قناة WTVF الأمريكية أن أحد رجال الأعمال ويدعى بيل دوريس، ترك وصية قبل وفاته تنص على تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار لرعاية كلبته لولو البالغة من العمر 8 سنوات.
كلبة ترث 5 ملايين دولار بحسب وصية مالكها
قالت مارثا بيرتون، المسؤولة عن رعاية لولو، إنها لا تعلم إن كان بإمكانها إنفاق 5 ملايين دولار عليها / NEWS
13 فبراير 2021

لن تكون حياة الكلبة لولو التي توفي صاحبها في ولاية تينيسي مؤخراً حياة كلاب عادية.

إذ ذكرت قناة WTVF أن الكلبة لولو البالغة من العمر 8 سنوات ستعيش حياة رغد في ناشفيل بعد أن ورثت خمسة ملايين دولار، بحسب وصية مالكها.

وقالت مارثا بيرتون، المسؤولة عن رعاية لولو للقناة، إن بيل دوريس مالك الكلبة، كان رجل أعمال ناجحاً ولم يكن متزوجاً وتوفي أواخر العام الماضي. وتنص وصيته على تخصيص هذا المبلغ لرعاية لولو. وتسمح الوصية بسداد مبلغ معقول لبيرتون مقابل رعاية لولو.

قالت بيرتون، التي كانت صديقة لدوريس وكانت تعتني بالكلبة عندما يسافر: "لقد كان يحب الكلبة حقاً".

وأضافت أنها لا تعلم إن كان بإمكانها إنفاق 5 ملايين دولار على لولو.

وقالت بابتسامة: "حسناً، سأحاول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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