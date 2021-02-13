لن تكون حياة الكلبة لولو التي توفي صاحبها في ولاية تينيسي مؤخراً حياة كلاب عادية.

إذ ذكرت قناة WTVF أن الكلبة لولو البالغة من العمر 8 سنوات ستعيش حياة رغد في ناشفيل بعد أن ورثت خمسة ملايين دولار، بحسب وصية مالكها.

وقالت مارثا بيرتون، المسؤولة عن رعاية لولو للقناة، إن بيل دوريس مالك الكلبة، كان رجل أعمال ناجحاً ولم يكن متزوجاً وتوفي أواخر العام الماضي. وتنص وصيته على تخصيص هذا المبلغ لرعاية لولو. وتسمح الوصية بسداد مبلغ معقول لبيرتون مقابل رعاية لولو.

قالت بيرتون، التي كانت صديقة لدوريس وكانت تعتني بالكلبة عندما يسافر: "لقد كان يحب الكلبة حقاً".

وأضافت أنها لا تعلم إن كان بإمكانها إنفاق 5 ملايين دولار على لولو.

وقالت بابتسامة: "حسناً، سأحاول".