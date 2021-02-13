سياسة
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فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية
قال موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا نقلاً عن مصادر مطلعة الجمعة، إن شركة فيسبوك تطور حالياً ساعة يد ذكية بخصائص صحية، وتنوي بيعها العام المقبل في أسواق تهيمن عليها حالياً شركتا آبل وهواوي.
فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية
ساعة اليد الذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية / Reuters
13 فبراير 2021

ذكر موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا نقلاً عن مصادر مطلعة الجمعة، أن شركة فيسبوك تطور حالياً ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وقال ذي إنفورميشن إن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليها حالياً شركتا آبل وهواوي.

وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة، وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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