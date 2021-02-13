سياسة
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انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية
انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران، واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية
عمل خان خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاماً  بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً واضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع / Reuters
13 فبراير 2021

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، البريطاني كريم خان رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل نحو 20 عاماً، 123 عضواً، وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وعمل خان، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاماً، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع.

واحتدم التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد فرضت العام الماضي عقوبات على أعضاء بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما يشمل القوات الأمريكية. والولايات المتحدة ليست عضوة بالمحكمة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال في الشهر الماضي إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستراجع العقوبات التي فُرضت على مسؤولين في المحكمة.

وقالت المحكمة في الأسبوع الماضي إنها تتمتع بالولاية القضائية لنظر قضايا جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما قد يفضي إلى تحقيق تعارضه بشدة إسرائيل، وهي أيضاً ليست عضوة بالمحكمة.

وقد يكون من بين أول قرارات خان إمكانية المضي قدماً في إجراء تحقيق كامل بشأن الأراضي الفلسطينية، حيث قالت بنسودا إن هناك أساساً منطقياً لاستنتاج أن جرائم حرب ربما ارتكبت على يد القوات الإسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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