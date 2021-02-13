الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية بات صمام الأمان لحياة أفضل للأفراد، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعادات الغذائية الضارة.

ويقدم طبيب العائلة في تركيا محمود أربكان 9 نصائح طبية لتناول الحلويات والمخبوزات الصديقة لصحة الإنسان.

وقال أربكان إن العلاج بالتغذية الصحية أصبح أكثر طرق العلاج فعالية وتطوراً في الوقت الحالي، ما دفع الدول والشركات الكبرى إلى إنفاق مليارات الدولارات على الأبحاث العلمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الأبحاث الحديثة اتجهت من إيجاد مواد كيميائية لعلاج الأمراض إلى البحث عن أسبابها وتحديد العادات الغذائية الضارة التي تسببها وتقف وراءها.

وأوضح أربكان أن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، يمكن أن يتم علاجها بالتغذية الصحية والنظام الغذائي المتكامل السليم.

وفي ما يلي 9 نصائح قدمها أربكان لتناول الحلويات والمخبوزات الصحية:

1- تناول الحلويات الطبيعية من العسل والفواكه.

2- عدم إضافة السكر أو المواد الحافظة إلى المأكولات والعصائر.

3- تناول الفواكه طازجة أو مجففة أو إدماجها في الأطعمة.

4- تناول الحلويات من الحليب ومنتجات الألبان والكاكاو الطبيعي.

5- التركيز على تناول التمور بأنواعها.

6- تناول الخضراوات السكرية مثل البطاطا الحلوة.

7- تجنب الحلويات المصنعة والمشروبات الغازية.

8- تناول المخبوزات المصنعة من القمح والحنطة والشعير والذرة.

9- تجنب المخبوزات المصنعة من الدقيق الأبيض.