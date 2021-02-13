سياسة
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تركيا تتجه إلى إقامة منطقة صناعية في فلسطين
حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) على تصريح لإقامة منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية.
تركيا تتجه إلى إقامة منطقة صناعية في فلسطين
ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع / Reuters
13 فبراير 2021

حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) على تصريح لإقامة منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع.

ووفقاً للقرار سيتمكن اتحاد الغرف والبورصات التركية من تأسيس منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية.

والمنطقة الصناعية المقرر إقامتها تمتد على 1100 دونم (110 هيكتارات). وسيقام عليها مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات، وتلتزم الولايات المتحدة باستيراد منتجاتها وتسويقها بلا ضرائب.

كانت تركيا اقتنت الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية من جهات فلسطينية مقابل عشرة ملايين دولار، فيما تبلغ تكلفة بناء المصانع نحو مئة مليون دولار.

ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم من إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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