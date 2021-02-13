أدى العمل عن بعد وفرض التباعد الاجتماعي أثناء حرب اليابان ضد فيروس كورونا إلى شعور الناس بالتوتر والوحدة بشكل متزايد، ما نتج عنه ارتفاع في حالات الانتحار.

وألقي باللوم في ارتفاع حالات الانتحار في اليابان هذه المرة، على العزلة المرتبطة بتفشي وباء كورونا. وقال موقع Nikkei Asia الياباني في تقرير له: "ارتفعت حالات الانتحار لأول مرة منذ 11 عاماً".

وفي عام 2020، ارتفع عدد حالات الانتحار في اليابان لأول مرة منذ 11 عاماً خاصة بين النساء، حيث وصل إلى 20919 بزيادة بنسبة 3.7٪ عن العام السابق.

ويعتقد الخبراء أنه أثناء الوباء، أدى نقص فرص العمل وزيادة عبء رعاية الأطفال والمنزل إلى رفع مستوى التوتر.

وإدراكاً منه لحجم المشكلة الخطيرة، أطلق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، منصباً وزارياً مخصصاً للتخفيف من العزلة الاجتماعية.

سيعمل تيتسوشي ساكاموتو الذي جرى اختياره لمنصب وزير "الوحدة"، كمنسق للجهود عبر العديد من الوزارات والوكالات.

ومن المقرر أن يجمع ساكاموتو فريقاً مخصصاً للتواصل بين الوكالات، وسوف يستضيف منتدى طوارئ مع مجموعات مناصرة وجهات فاعلة أخرى خلال هذا الشهر لتحديد الأولويات القصوى.

وقال ساكاموتو للصحفيين "آمل في تعزيز الأنشطة التي تمنع الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية وتحمي الروابط بين الناس".

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية إلى مطار ناريتا الدولي، بالقرب من طوكيو الجمعة. لكن لم تجر التطعيمات حتى الآن.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن تعطي الوزارة موافقتها الرسمية على اللقاح بموجب نظام المسار السريع لتبسيط إجراءات الفحص.