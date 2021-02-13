أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 30 عنصراً من حركة طالبان في تفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن الوزارة أن 30 مقاتلاً من طالبان، من بينهم 6 أجانب قُتلوا في تفجير داخل مسجد بمقاطعة دولت أباد، الواقعة في بلخ.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المقاتلين كانوا مجتمعين في المسجد للتدرب على صنع القنابل، فيما لم يصدر أي تعقيب من طالبان حول بيان وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في تفجير استهدف سيارتهم بولاية كونار شرقي البلاد، بحسب مسؤول محلي.

كما أصيب 7 عناصر شرطة في تفجير سيارة مفخخة، السبت، استهدف موقعاً أمنياً في مقاطعة أرغنداب، بولاية قندهار (جنوب).

وقالت وكالة رويترز إن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد لقوا حتفهم وأصيب سبعة بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد اليوم السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترمب مع طالبان في فبراير/شباط 2020.

ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار.

في الأثناء، حذّرت حركة طالبان السبت حلف شمال الأطلسي (ناتو) من السعي إلى "استمرار الحرب"، فيما يدرس الحلف انسحاباً مخططاً له من أفغانستان.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التحالف مصير بقاء مهمة الناتو التي يبلغ عددها 10 آلاف فرد خلال اجتماع عبر الفيديو في 17 فبراير/شباط، فيما يتواصل عنف الحركة الإسلامية المسلحة.

وقالت طالبان في بيان "رسالتنا للاجتماع الوزاري المقبل للناتو هي أن استمرار الاحتلال والحرب ليس في مصلحتكم ولا في مصلحة شعوبكم وشعبنا".

وتابعت: "كل من يسعى لتمديد الحروب والاحتلال سيكون مسؤولاً عنها تماماً كما في العقدين الماضيين".