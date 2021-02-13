عثرت السلطات الليبية على عائلة سودانية كاملة فُقدت قبل 5 أشهر في الصحراء الليبية، نتيجة تعطل سيارتها في وسط رمال الصحراء الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن قوات الأمن عثرت مؤخراً على جُثث "عائلة فائز الأمين" متحللة، حيث فارق جميع أفرادها الحياة بسبب الجوع والعطش.

وعرضت نيابة الكفرة صوراً لوصية سيدة سودانية كانت قد كتبتها قبل وفاتها، واسمها مزنة سيف الدين حسن، وجاء فيها: "إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي محمد سيف الدين.. أستودعكم الله، وسامحوني أنني لم أصل أمي إليكم، بابا وناصر أحبكما، ادعوا لنا بالرحمة، واهدونا قرآناً، واعملوا لنا سبيل موتى هنا".

ونشرت نيابة الكفرة الليبية مقتنيات وصوراً من موقع الـحادث للسيارة الآلية، التي تخص العائلة، والتي تعطلت على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق الكفرة.