سياسة
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أردوغان يقدم التعازي.. وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق بعد إصابته بكورونا
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوباش الذي توفي، السبت، عن عمر ناهز 76 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.
أردوغان يقدم التعازي.. وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق بعد إصابته بكورونا
تدهورت حالته أثناء وجوده في المستشفى الأمر الذي اضطر إلى وصله بأجهزة التنفس الصناعي / AA
13 فبراير 2021

توفي رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوباش، السبت، عن عمر ناهز 76 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتم إدخال طوباش إلى المستشفى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن تدهورت حالته أثناء وجوده في المستشفى الأمر الذي اضطر إلى وصله بأجهزة التنفس الصناعي.

شغل طوباش منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى في تركيا من عام 2004 إلى عام 2017، إضافة لكونه مهندساً ورجل أعمال وسياسياً.

بدوره، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر، "تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق، وصديق دربي الغالي قدير طوباش".

وأضاف: "لن ننسى مساهمات طوباش القيّمة في إسطنبول، وعموم تركيا، أرجو الرحمة من الله عز وجل للفقيد، وأتقدم بالتعازي لذويه ومحبيه وجميع أبناء الشعب التركي".

من يكون؟

قدير طوباش من مواليد إسطنبول عام 1945. تخرج في كلية الإلهيات جامعة مرمرة عام 1972، ثم في قسم الهندسة المعمارية جامعة معمار سنان عام 1974.

شغل رئيس بلدية منطقة بيه أوغلو في إسطنبول في عام 1999. وفي مارس/آذار عام 2004 انتخب طوباش رئيساً لبلدية إسطنبول مرشحاً عن حزب العدالة والتنمية.

كما أصبح أول رئيس لبلدية إسطنبول يُعاد انتخابه مرتين في عامي 2009 و2013. وأعلن طوباش استقالته بعد 13 عاماً من الخدمة في سبتمبر/أيلول 2017.

وعمل مستشاراً لأردوغان أثناء توليه منصب رئاسة بلدية إسطنبول في الفترة بين 1994 إلى 1998.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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