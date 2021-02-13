سياسة
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الأمم المتحدة: 12,4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 60% من السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنّ 12,4 مليون شخص في سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام.
الأمم المتحدة: 12,4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي
الأمم المنحدة تقول إن 60% من السوريين يعانون انعدام الأمن الغذائي  / AA
13 فبراير 2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، أن 12,4 مليون شخص في سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60% من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9,3 مليون شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو/أيار من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة الصحافة الفرنسية أنّ "المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى".

وتابعت: "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل 2011.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كورونا إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وقالت لوسون إنّ "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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