سياسة
2 دقيقة قراءة
البحارة الأتراك المطلق سراحهم في نيجيريا يصلون إسطنبول الأحد
يرتقب أن يصل بحارة سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم القراصنة بخليج غينيا في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى إسطنبول الأحد. بعد أن وصلوا السبت إلى سفارة أنقرة لدى أبوجا عقب إطلاق سراحهم.
البحارة الأتراك المطلق سراحهم في نيجيريا يصلون إسطنبول الأحد
البحارة الأتراك الـ15 الذين تم إطلاق سراحهم يصلون إلى إسطنبول الأحد / AA
13 فبراير 2021

يصل البحارة الأتراك الـ15 الذين جرى إطلاق سراحهم عقب تعرضهم للاختطاف في يناير/كانون الثاني الماضي، من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى إسطنبول، الأحد.

وذكرت وكالة الأناضول أن بحارة سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم القراصنة بخليج غينيا في يناير، وصلوا السبت إلى سفارة أنقرة لدى أبوجا عقب إطلاق سراحهم، الجمعة.

وأوضح أن البحارة سيعودون عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في الرحلة التي ستجريها من أبوجا إلى إسطنبول.

ومن المنتظر أن تصل الطائرة إلى مطار إسطنبول خلال ساعات صباح الأحد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن سفير أنقرة لدى أبوجا مليح أولو أرن، نقل البحارة الأتراك الـ15 الذين تعرضوا للاختطاف إلى مبنى السفارة، بعد إطلاق سراحهم، الجمعة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، تعرضت سفينة الشحن "موزارت" التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قُتل أحدهم، يحمل الجنسية الأذربيجانية، ونجح 3 من الطاقم في الهرب مع السفينة إلى الغابون ومن ثم إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us