طالب البيت الأبيض الصين السبت بإتاحة بيانات عن الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا، قائلاً إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء طريقة التعبير عن نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ الوباء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إنه من المحتم أن يكون التقرير مستقلاً وخالياً من أي "تغيير تجريه الحكومة الصينية" مردداً مخاوف أثارتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي تحرك للانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب هذا الأمر.

وأمس الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن جميع الافتراضات بشأن منشأ كوفيد-19 لا تزال مطروحة، وذلك بعد أن قالت واشنطن إنها تريد مراجعة بيانات الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية في الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وفي الأسبوع الماضي، قال الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية والذي قضى أربعة أسابيع في الصين بحثاً عن منشأ كوفيد-19 إنه لم يعد يبحث مسألة ما إذا كان الفيروس قد تسرب من معمل، وهو ما اعتبره الفريق غير مرجح بدرجة كبيرة.

وقالت إدارة ترمب إنها تشتبه بأن الفيروس ربما تسلل من معمل صيني، وهو ما نفته بكين بشدة.

وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن تراجع بسرعة عن قرار الإدارة السابقة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية لكن سوليفان قال إنه من المحتم حماية مصداقية المنظمة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن الذي يقضي أول عطلة أسبوعية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في جبال غرب ولاية ماريلاند سيجتمع السبت مع مستشاريه للأمن القومي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة نقلاً عن أعضاء في فريق التحقيق الذي قادته منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ فيروس كورونا: إن السلطات الصينية رفضت تقديم معلومات أولية وشخصية عن حالات الإصابة المبكرة بكوفيد-19 لأعضاء الفريق الذين يمكن أن تساعدهم في تحديد كيف ومتى بدأ فيروس كورونا في الانتشار.

وبدوره، أعرب خبير لدى منظمة الصحة العالمية السبت عن إحباطه بسبب عدم إمكان الوصول إلى البيانات الأولية خلال التحقيق الذي أجراه فريقه في الصين لكشف مصدر كورونا، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المعلومات بشأن أولى الإصابات المحتملة.

وقال بيتر بن مبارك الذي ترأس فريق الخبراء الذي أوفدته منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية لفرانس برس "نريد مزيداً من البيانات. طلبنا بيانات أكثر".

وقال: "هناك خليط من الإحباط لكنه ممزوج أيضاً بتوقعات واقعية حيال ما هو ممكن ضمن إطار زمني معيّن"، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على البيانات المطلوبة.

وانتهت مهمة المنظمة التي تواصلت أربعة أسابيع في الصين للكشف عن مصدر فيروس كورونا مطلع الأسبوع بدون أي استنتاجات حاسمة.

ويعتقد خبراء أن الوباء الذي أودى بنحو 2,4 مليون شخص حول العالم بدأ من الخفافيش وقد يكون انتقل إلى البشر عبر حيوان آخر.

لكن على الرغم من أن الفيروس اكتُشف في ووهان في كانون الأول/ديسمبر 2019، إلا أنه لا يزال من غير الواضح إن كان هذا مكان ظهوره فعلاً وتاريخه.

وأشار بن مبارك إلى أن الفريق كان يرغب بالتمكن من الوصول إلى البيانات الأولية عن حالات مرض قبل ذلك كإصابات بالتهاب رئوي أو إنفلونزا أو حمى كان يمكن أن تكون في الواقع إصابات بكوفيد.

وقبل وصول البعثة، حدد العلماء الصينيون وجود 72 ألف حالة كهذه مسجّلة لديهم بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

ووضعوا سلسلة معايير لتحديد إن كان من الممكن أن تكون هذه إصابات بكوفيد، فبقيت لديهم 92 حالة فقط تستحق الدراسة.

ولم تكن هناك إلا 67 من تلك الحالات متاحة لإجراء اختبارات مصْلية عليها، عادت جميع نتائجها سلبية لجهة الإصابة بكوفيد.

وذكر بن مبارك أن فريقه حاول من دون نتيجة طلب المعايير المحددة التي استخدمت في هذه العملية.

وقال: "نحاول فهم العملية التي جرى على أساسها خفض الرقم من 72 ألفاً إلى 92"، مشيراً إلى أن الوصول إلى البيانات الأولية المطلوبة سيمكّن المنظمة من وضع "معايير أقل صرامة ليتاح لنا عدد أكبر ننطلق منه".