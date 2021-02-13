قال سفير إسرائيل في واشنطن السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يشعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن به حتى الآن، وذلك في محاولة للتقليل من أهمية عدم حدوث اتصال مباشر حتى الآن.

وثارت تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي قد يشير إلى استيائه من العلاقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس السابق دونالد ترمب الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وقال السفير جلعاد إردان لمحطة إن 12 الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة".

وأضاف أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/كانون الثاني.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريباً.

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقال ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، على تويتر، إنه فور أن يبدأ بايدن الاتصال بزعماء الشرق الأوسط سيكون نتنياهو على الأرجح الأول بينهم.

وبينما كان نتنياهو على اتفاق تام مع ترمب حول السياسة في الشرق الأوسط، فإن علاقته مع بايدن ربما ستكون فاترة على الرغم من أن الأخير كان يُنظر إليه في إسرائيل منذ فترة طويلة باعتباره صديقاً في واشنطن.

وقد يواجه نتنياهو تحدياً إذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترمب، وإذا عارض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.