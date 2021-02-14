سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 14 فبراير/شباط 2021
يصل البحارة الأتراك الـ15 الذين جرى إطلاق سراحهم عقب تعرضهم للاختطاف من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى إسطنبول الأحد / AA
14 فبراير 2021

أهم الأحداث:

تفجيرات تُخلّف قتلى وجرحى في أفغانستان بعد تعثر محادثات السلام مع طالبان، والبحارة الأتراك المطلق سراحهم في نيجيريا يصلون إلى إسطنبول الأحد.

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بعد تعثر محادثات السلام مع طالبان.. تفجيرات تُخلّف قتلى وجرحى بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 30 عنصراً من حركة طالبان في تفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمال غربي البلاد. [TRT عربي]

وفي وقت سابق السبت، قُتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في تفجير استهدف سيارتهم بولاية كونار شرقي البلاد، بحسب مسؤول محلي. كما أصيب 7 عناصر شرطة في تفجير سيارة مفخخة، السبت، استهدف موقعاً أمنياً في مقاطعة أرغنداب، بولاية قندهار (جنوب). [TRT عربي]

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية. [TRT عربي]

البحارة الأتراك المطلق سراحهم في نيجيريا يصلون إلى إسطنبول الأحد

يصل البحارة الأتراك الـ15 الذين جرى إطلاق سراحهم عقب تعرضهم للاختطاف في يناير/كانون الثاني الماضي، من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى إسطنبول، الأحد. [TRT عربي]

وذكرت وكالة الأناضول أن بحارة سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم القراصنة بخليج غينيا في يناير/كانون الثاني، وصلوا السبت إلى سفارة أنقرة لدى أبوجا عقب إطلاق سراحهم الجمعة. [TRT عربي]

وأوضح أن البحارة سيعودون عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في الرحلة التي ستجريها من أبوجا إلى إسطنبول. ومن المنتظر أن تصل الطائرة إلى مطار إسطنبول خلال ساعات صباح الأحد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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