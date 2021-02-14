سياسة
3 دقيقة قراءة
آلاف الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو وسط خلافات تمنع اجتماع الحكومة
تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء مختلفة في البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أُعلن عن تأجيل اجتماع الحكومة الأسبوعي بسبب خلافات بين حزب نتنياهو (الليكود) وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس.
آلاف الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو وسط خلافات تمنع اجتماع الحكومة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أسبوعياً منذ 8 شهور لللمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية قضايا فساد / Reuters
14 فبراير 2021

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب قناة "كان" العبرية.

ومنذ قرابة 8 شهور يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وأحياناً أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، على حد وصفهم.

وذكرت القناة أن "قرابة ألف إسرائيلي تظاهروا في مدينة القدس قرب مقر إقامة نتنياهو، رافعين لافتات كتب عليها ارحل، ونتنياهو مقزز".

كما شهدت مدينة قيسارية (شمال)، وفق القناة، تظاهرة مماثلة شارك فيها المئات أمام منزل رئيس الوزراء، رافعين لافتات كتب عليها "نتنياهو دكتاتور وكاذب".

وأضافت القناة أن عدة مفترقات وجسور في مدينة تل أبيب (وسط) شهدت أيضاً تظاهرات مماثلة شارك فيها عدة آلاف ضد نتنياهو.

وأشارت إلى أن الشرطة انتشرت في عدة مفترقات رئيسية وأغلقت طرقاً في المدن التي شهدت التظاهرات.

وتشهد التظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة، واعتقالات تطال عدداً من المحتجين.

ومن أبرز الجهات الداعية إلى تلك التظاهرات "الرايات السوداء"، وهي حركة احتجاج شعبية انطلقت في مارس/آذار 2020، للتعبير عن رفض احتكار نتنياهو إدارة أزمة كورونا.

وتأججت الاحتجاجات في ظل أنباء عن إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الحكومة لن تعقد اجتماعها الأسبوعي، الأحد، بسبب خلافات بين حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

وقالت القناة، السبت: "بسبب الخلافات بين الليكود، وأزرق أبيض، لن يعقد أي اجتماع لمجلس الوزراء غداً (الأحد)"، دون مزيد تفاصيل.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اختلف نتنياهو وغانتس بشأن إعادة فتح المنشآت التجارية والاقتصادية، حيث يطالب الأخير بفتحها تدريجياً، فيما يؤيد "الليكود" تصميم وزارة الصحة على تمديد الإغلاق.

ونهاية الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة انتهاء إغلاق شبه تام امتد قرابة شهر ونصف الشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن ما زالت هناك إجراءات تمنع فتح المنشآت والمصالح التجارية التي تستقبل الجمهور.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس بدأ بالانخفاض منذ قرابة يومين.

وسجلت إسرائيل 4 آلاف و595 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 721 ألفاً و759، منها 5 آلاف 340 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us