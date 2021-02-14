تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب قناة "كان" العبرية.

ومنذ قرابة 8 شهور يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وأحياناً أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، على حد وصفهم.

وذكرت القناة أن "قرابة ألف إسرائيلي تظاهروا في مدينة القدس قرب مقر إقامة نتنياهو، رافعين لافتات كتب عليها ارحل، ونتنياهو مقزز".

كما شهدت مدينة قيسارية (شمال)، وفق القناة، تظاهرة مماثلة شارك فيها المئات أمام منزل رئيس الوزراء، رافعين لافتات كتب عليها "نتنياهو دكتاتور وكاذب".

وأضافت القناة أن عدة مفترقات وجسور في مدينة تل أبيب (وسط) شهدت أيضاً تظاهرات مماثلة شارك فيها عدة آلاف ضد نتنياهو.

وأشارت إلى أن الشرطة انتشرت في عدة مفترقات رئيسية وأغلقت طرقاً في المدن التي شهدت التظاهرات.

وتشهد التظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة، واعتقالات تطال عدداً من المحتجين.

ومن أبرز الجهات الداعية إلى تلك التظاهرات "الرايات السوداء"، وهي حركة احتجاج شعبية انطلقت في مارس/آذار 2020، للتعبير عن رفض احتكار نتنياهو إدارة أزمة كورونا.

وتأججت الاحتجاجات في ظل أنباء عن إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الحكومة لن تعقد اجتماعها الأسبوعي، الأحد، بسبب خلافات بين حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

وقالت القناة، السبت: "بسبب الخلافات بين الليكود، وأزرق أبيض، لن يعقد أي اجتماع لمجلس الوزراء غداً (الأحد)"، دون مزيد تفاصيل.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اختلف نتنياهو وغانتس بشأن إعادة فتح المنشآت التجارية والاقتصادية، حيث يطالب الأخير بفتحها تدريجياً، فيما يؤيد "الليكود" تصميم وزارة الصحة على تمديد الإغلاق.

ونهاية الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة انتهاء إغلاق شبه تام امتد قرابة شهر ونصف الشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن ما زالت هناك إجراءات تمنع فتح المنشآت والمصالح التجارية التي تستقبل الجمهور.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس بدأ بالانخفاض منذ قرابة يومين.

وسجلت إسرائيل 4 آلاف و595 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 721 ألفاً و759، منها 5 آلاف 340 وفاة.