أعلنت وزيرة جورجية أن المواد الخام التي تستوردها من تركيا، ستلعب دوراً في تحسين وزيادة صادرات بلادها إلى أوروبا مستقبلاً.

وتحدثت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيلا تورناف في تصريحات صحفية، السبت، عن اتفاقية التجارة الحرة المتعلقة بتصدير "المواد الخام" بين أنقرة وتبليسي، والتي صادق عليها البرلمان التركي، في 10 فبراير/شباط الجاري.

واعتبرت الوزيرة أن الاتفاقية سيكون لها دور مهم في تطوير العلاقات بين البلدين ودفع القطاع الصناعي في جورجيا.

وقالت تورناف: "البرلمان التركي اتخذ قراراً مهماً للغاية كنا ننتظره نحن وبعض شركاتنا منذ 4 سنوات".

وأكدت أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ في المستقبل القريب، "سيكون من الممكن تسليم المنتجات المنتجة في جورجيا بمواد خام صناعية من أصل تركي مباشرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أنه سيكون من الممكن "إنتاج المزيد من منتجات المنسوجات بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار سنوياً، باستخدام المواد الخام التركية في قطاع المنسوجات وإرسالها إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وتابعت تورناف: "إن هذه فرصة كبيرة لزيادة إمكاناتنا التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي".