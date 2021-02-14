سياسة
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جورجيا: المواد الخام المستوردة من تركيا تزيد إمكانات صادراتنا
أكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية في جورجيا ناتيلا تورناف، أن اتفاقية التجارة الحرة المتعلقة بتصدير "المواد الخام" المبرمة بين أنقرة وتبليسي، والتي صادق عليها البرلمان التركي، في 10 فبراير/شباط الجاري، ستسهم في تحسين وزيادة صادرات بلادها إلى أوروبا.
جورجيا: المواد الخام المستوردة من تركيا تزيد إمكانات صادراتنا
حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتبليسي في 2020  بلغ ملياراً و597 مليوناً و545 ألف دولار / AA
14 فبراير 2021

أعلنت وزيرة جورجية أن المواد الخام التي تستوردها من تركيا، ستلعب دوراً في تحسين وزيادة صادرات بلادها إلى أوروبا مستقبلاً.

وتحدثت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيلا تورناف في تصريحات صحفية، السبت، عن اتفاقية التجارة الحرة المتعلقة بتصدير "المواد الخام" بين أنقرة وتبليسي، والتي صادق عليها البرلمان التركي، في 10 فبراير/شباط الجاري.

واعتبرت الوزيرة أن الاتفاقية سيكون لها دور مهم في تطوير العلاقات بين البلدين ودفع القطاع الصناعي في جورجيا.

وقالت تورناف: "البرلمان التركي اتخذ قراراً مهماً للغاية كنا ننتظره نحن وبعض شركاتنا منذ 4 سنوات".

وأكدت أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ في المستقبل القريب، "سيكون من الممكن تسليم المنتجات المنتجة في جورجيا بمواد خام صناعية من أصل تركي مباشرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أنه سيكون من الممكن "إنتاج المزيد من منتجات المنسوجات بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار سنوياً، باستخدام المواد الخام التركية في قطاع المنسوجات وإرسالها إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وتابعت تورناف: "إن هذه فرصة كبيرة لزيادة إمكاناتنا التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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