سياسة
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"نشعر بقلق بالغ".. واشنطن تعلق على نتائج تقرير منظمة الصحة عن منشأ كورونا
أعرب البيت الأبيض السبت عن "قلقه البالغ" إزاء نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ فيروس كورونا، وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على ضرورة أن يكون التقرير مستقلاً وخالياً من أي "تغيير تجريه الحكومة الصينية".
"نشعر بقلق بالغ".. واشنطن تعلق على نتائج تقرير منظمة الصحة عن منشأ كورونا
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يؤكد ضرورة استقلالية التقرير وخلوّه من أي "تغيير تجريه الحكومة الصينية" / Reuters
14 فبراير 2021

طالب البيت الأبيض الصين السبت، بإتاحة بيانات عن الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلاً إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء طريقة نقل نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ الفيروس.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان، على ضرورة أن يكون التقرير مستقلاً وخالياً من أي "تغيير تجريه الحكومة الصينية"، مردداً مخاوف أثارتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي قرر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب هذا الأمر.

من جانبه رد متحدث باسم السفارة الصينية ببيان شديد اللهجة قائلاً إن الولايات المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف وبالمنظمة خلال السنوات الأخيرة، ولا ينبغي لها أن "توجه أصابع الاتهام" إلى الصين وغيرها من الدول التي دعمت منظمة الصحة خلال الجائحة.

وقال المتحدث إن الصين رحبت بقرار الولايات المتحدة العودة إلى منظمة الصحة، داعياً واشنطن إلى التصرف على النحو الملائم وعدم توجيه اللوم إلى دول أخرى.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال الجمعة، إن جميع الافتراضات بشأن منشأ كورونا (كوفيد-19) لا تزال مطروحة، وذلك بعد أن قالت واشنطن إنها تريد مراجعة بيانات الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية في الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

والأسبوع الماضي، قال الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية بعد قضاء 4 أسابيع في الصين بحثاً عن منشأ كورونا، إنه لم يعد يبحث مسألة ما إذا كان الفيروس تسرب من معمل، وهو ما اعتبره الفريق غير مرجح بدرجة كبيرة.

وقالت إدارة ترمب إنها تشتبه في أن الفيروس ربما خرج من معمل صيني، وهو ما نفته بكين بشدة.

وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن تراجع بسرعة عن قرار الإدارة السابقة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، لكنه شدد على ضرورة حماية مصداقية المنظمة.

وأضاف "لدينا مخاوف بالغة بشأن الطريقة التي جرى بها نقل النتائج الأولية للتحقيق في كوفيد-19، ولدينا تساؤلات بشأن العملية التي طُبقت للوصول (إلى هذه النتائج)".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن الذي يقضى أول عطلة أسبوعية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في جبال غرب ولاية ماريلاند سيجتمع يوم السبت مع مستشاريه للأمن القومي.

وقال أحد المحققين في فريق المنظمة إن السلطات الصينية رفضت تقديم معلومات أولية عن حالات إصابة مبكرة بكورونا لأعضاء الفريق، ممَّا يعقد الجهود الرامية لفهم كيفية ظهور الوباء.

ولم يتطرق بيان السفارة الصينية إلى مسألة البيانات. ولم ترد منظمة الصحة حتى الآن على طلبات للتعقيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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