سياسة
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الثلوج تُزيّن إسطنبول ومدناً تركية أخرى للمرة الثانية هذا العام
تشهد مدينة إسطنبول وغيرها من المدن التركية الأخرى هطولاً مكثّفاً للثلوج والأمطار، للمرة الثانية خلال فصل الشتاء هذا العام. ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يُنتظر أن تتساقط الثلوج بغزارة على مدار الأيام الستة المقبلة.
الثلوج تُزيّن إسطنبول ومدناً تركية أخرى للمرة الثانية هذا العام
إسطنبول ومدن تركية أخرى تشهد هطولاً كثيفاً للثلوج للمرة الثانية خلال فصل الشتاء هذا العام / AA
14 فبراير 2021

للمرة الثانية خلال فصل الشتاء هذا العام، تشهد مدينة إسطنبول وغيرها من المدن التركية الأخرى هطولاً مكثّفاً للثلوج، وفقاً للتوقعات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد التركية قبل أيام.

واعتباراً من ساعات صباح الأحد المبكرة، اشتدت درجة البرودة في إسطنبول والمدن الواقعة غربي تركيا، بالتزامن مع تساقط كثيف للثلوج والأمطار.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يُنتظر أن تتساقط الثلوج بغزارة على مدار الأيام الستة المقبلة، ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى توخي أعلى درجات الحذر.

ويُتوقّع أن تشهد سواحل بحر مرمرة وغرب البحر الأسود ووسط وشرق البحر الأسود وإزمير ومانيسا وكوتاهيا وعثمانية وقهرمان مرعش وإسكي شهير وأرتفين وبايبرت وأرزوروم، هطولاً كثيفاً للأمطار.

فيما يُنتظر أن تشهد منطقة مرمرة تساقط الأمطار ممزوجة بالثلوج على الأجزاء الساحلية، وصقيعاً وثلوجاً على الأجزاء الداخلية منها.

وقبل أيام دعت ولاية إسطنبول في بيان، المواطنين والمقيمين في المدينة إلى توخي الحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بسبب موجة باردة قادمة من البلقان.

وقال خبراء الأرصاد إن درجة الحرارة ستنخفض اعتباراً من السبت، بمقدار يتراوح بين 6 و15 درجة عن المعدلات الموسمية الطبيعية، بسبب الموجة الباردة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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