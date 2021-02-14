سياسة
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تركيا تعلن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" بعد تحييد 50 إرهابياً من PKK
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريح أدلى به خلال زيارته فجر الأحد، مركز إدارة عملية "مخلب النسر-2" مع عدد من القادة العسكريين، انتهاء العملية في منطقة غارا شمالي العراق، بعد تحييد 50 إرهابياً من تنظيم PKK بينهم اثنان أُلقي القبض عليهما حيّين.
تركيا تعلن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" بعد تحييد 50 إرهابياً من PKK
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعلن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" ضد PKK الإرهابي بمنطقة غارا شمالي العراق / AA
14 فبراير 2021

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، بعد تحييد 50 إرهابياً من تنظيم PKK، بينهم اثنان أُلقي القبض عليهما حيين.

وأكد أقار في تصريح أدلى به خلال زيارته فجر الأحد، مركز إدارة عملية "مخلب النسر-2" مع عدد من القادة العسكريين، أن القوات التركية نجحت عبر عملية "مخلب النسر-2"، في تحييد 50 إرهابياً، وتطهير معظم منطقة غارا من إرهابيي PKK.

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعاً للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن الجيش التركي قدّم 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري، إلى جانب إصابة 3 من أفراده.

ولفت إلى أن القوات التركية استخدمت خلال "مخلب النسر-2" أسلحة وذخائر محلية، مضيفاً: "عندما اقتحمنا مغارات التنظيم الإرهابي عثرنا على جثث 13 من مواطنينا الذين اختطفهم التنظيم سابقاً".

وأردف: "وفقاً لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المواطنين الأتراك الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة".

يذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العرا ق، في 10 فبراير/شباط الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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