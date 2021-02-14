أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، بعد تحييد 50 إرهابياً من تنظيم PKK، بينهم اثنان أُلقي القبض عليهما حيين.

وأكد أقار في تصريح أدلى به خلال زيارته فجر الأحد، مركز إدارة عملية "مخلب النسر-2" مع عدد من القادة العسكريين، أن القوات التركية نجحت عبر عملية "مخلب النسر-2"، في تحييد 50 إرهابياً، وتطهير معظم منطقة غارا من إرهابيي PKK.

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعاً للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن الجيش التركي قدّم 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري، إلى جانب إصابة 3 من أفراده.

ولفت إلى أن القوات التركية استخدمت خلال "مخلب النسر-2" أسلحة وذخائر محلية، مضيفاً: "عندما اقتحمنا مغارات التنظيم الإرهابي عثرنا على جثث 13 من مواطنينا الذين اختطفهم التنظيم سابقاً".

وأردف: "وفقاً لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المواطنين الأتراك الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة".

يذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العرا ق، في 10 فبراير/شباط الجاري.