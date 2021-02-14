أفادت مراسلة TRT عربي بأن البحارة الأتراك الـ15 المختطفين على يد قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلوا إلى مطار إسطنبول قادمين من العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وكان في استقبالهم بالمطار وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إضافة إلى عوائلهم.

وأعرب قبطان السفينة مصطفى قايا عن بالغ سعادته بالعودة إلى وطنه وعائلته بعد احتجاز دام 21 يوماً.

وشكر قايا كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، والسفير التركي لدى نيجيريا مليح أولو أرن.

وقال قايا :"لقد ساعدونا كثيراً وأظهروا اهتماماً بالغاً وبذلوا كل ما بوسعهم من أجلنا. بفضلهم التقينا مع عائلاتنا".

وأضاف: "أعمل قائداً للسفينة منذ 21 عاماً، وهذه المرة الأولى التي أتعرض فيها لمثل هذا الحادث، وسأواصل عملي".

وأعرب عن حزنه لفقدانهم بحاراً أذربيجانياً قُتل في الهجوم على السفينة، مقدماً تعازيه لعائلته والشعب الأذربيجاني.

بدوره أعرب البحار مسعود مرال عن فرحته بالعودة إلى تركيا ولم شمله مع عائلته، شاكراً السلطات التركية على جهودها في سبيل إطلاق سراحهم.

والسبت أعلن السفير التركي لدى نيجيريا، مليح أولو أرن، نقل البحارة الأتراك الـ15 الذين تعرضوا للاختطاف إلى مبنى السفارة، بعد إطلاق سراحهم الجمعة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي اختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا 15 من أفراد طاقم سفينة موزارت البالغ عددهم 19، قتل أحدهم في أثناء الهجوم، يحمل الجنسية الأذربيجانية، ونجح 3 من الطاقم في العودة مع السفينة إلى الغابون ومنها إلى تركيا.