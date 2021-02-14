سياسة
3 دقيقة قراءة
إدانات واسعة.. تنظيم PKK الإرهابي يعدم 13 مواطناً تركياً شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن قوات الجيش التركي التي تنفذ عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق عثرت في أثناء العملية على جثث 13 مواطناً تركياً أعدمهم التنظيم بإطلاق النار على رؤوسهم في إحدى المغارات بالمنطقة.
إدانات واسعة.. تنظيم PKK الإرهابي يعدم 13 مواطناً تركياً شمالي العراق
إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين أتراك لإعدام PKK الإرهابي 13 مواطناً تركياً شمالي العراق / TRT
14 فبراير 2021

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن قوات الجيش التركي التي تنفذ عملية “مخلب النسر-2” في منطقة غارا شمالي العراق عثرت في أثناء العملية على جثث 13 مواطناً تركياً أعدمهم التنظيم بإطلاق النار على رؤوسهم في إحدى المغارات بالمنطقة.

وقال أقار: “عندما اقتحمنا مغارات المنظمة الإرهابية عثرنا على جثث 13 من مواطنينا الذين اختطفتهم المنظمة سابقاً“، مضيفاً: “وفقاً لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المواطنين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة“.

وبدأت القوات التركية بعملية “مخلب النسر-2” في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري، وأسفرت العملية عن تحييد 50 إرهابياً من “PKK“، بينهم اثنان تم القبض عليهما حيين، كما تم تدمير أكثر من 50 موقعاً للمنظمة الإرهابية.

وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: “نتمنى الرحمة لشهدائن الذين قضوا على يد التنظيم الإرهابي الغادر، سنواصل بعزم عملياتنا داخل وخارج الحدود حتى اجتثاث جذور الإرهاب“.

وكتب وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو: “التنظيم الإرهابي الخائن الذي يخاف مواجهة جنود جيشنا قتل بغدر 13 من مواطنينا الأبرياء“.

وبدوره أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ما فعله التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنه "يستهدف المدنيين وقوات الأمن التركية والعراقية، ويواصل أنشطته الإرهابية في شمال سوريا".

من جهته، دعا زعيم "حزب الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، لمحاسبة تنظيم PKK الإرهابي وداعميه، وقال في تغريدة: "من يحاول حماية وتبرئة الخونة الذين أطلقوا النار على الأبرياء هو إرهابي شريك في الجريمة".

في السياق ذاته، كتب فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية: “دماء شهدائنا لم تذهب هدراً، ستواصل قواتنا الأمنية بدعم الأمة التركية عملياتها حتى القضاء على جذور التهديدات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم PKK الإرهابي الخائن داخل وخارج الحدود“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us