أدانت دار الإفتاء في بلغاريا، بشدة، قتل تنظيم "PKK" الإرهابي 13 مواطناًً تركياً في مغارة بمنطقة غارا شمال العراق.

وأكدت دار الإفتاء البلغارية في بيان، الأحد، أن مسلمي بلغاريا يشاطرون الشعب التركي آلامه، وأن "PKK" الإرهابي أظهر وجهه الدموي مجدداً عبر قتل الأتراك.

وأشار البيان إلى أن تركيا تكافح كل أشكال الإرهاب منذ عشرات السنين.

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 مدنياً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم "PKK" الإرهابي في منطقة غارا شمال العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

جدير بالذكر أن القوات التركية كانت قد أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

وتنظيم "PKK" مدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.