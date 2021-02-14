بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في استشهاد مواطنين أتراك على يد تنظيم PKK الإرهابي في مغارة بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقال علييف في رسالته :"فجعنا باستشهاد 13 مواطناً تركياً بريئاً نتيجة العمل الإرهابي الغادر".

وأضاف: "شعرنا بالغضب الشديد من العمل الإرهابي المروع ضد المواطنين، وندين بشدة جميع مظاهر الإرهاب".

وقدم علييف التعازي، باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني للرئيس أردوغان وأسر الشهداء وأقاربهم والشعب التركي.

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 مواطناً تركياً لدى دهم إحدى مغارات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

وتنظيم PKK المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.