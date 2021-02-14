سياسة
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سوريا.. مقتل مدني وإصابة 4 في تفجير إرهابي بعفرين
قُتل مدني سوري وأصيب آخرون في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة وقع ببلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا، ورجحت قوات الأمن أن يكون تنظيم PKK/YPG الإرهابي وراء الهجوم.
سوريا.. مقتل مدني وإصابة 4 في تفجير إرهابي بعفرين
قوات الأمن ترجح أن يكون تنظيم PKK/YPG الإرهابي وراء الهجوم / AA
14 فبراير 2021

قُتل مدني في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة وقع ببلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا.

وذكرت مصادر أمنية محلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الهجوم الإرهابي.

وإلى جانب الخسائر البشرية، تسبب الهجوم في خسائر مادية في المباني المحيطة.

وفور وقوع الهجوم، جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لمعالجتهم.

وأطلقت قوات الأمن تحقيقاً حول الهجوم، مرجحة أن يكون تنظيم PKK/YPG الإرهابي وراء الهجوم.

يذكر أنه جرى تحرير بلدة جنديرس من العناصر الإرهابية يوم 8 مارس/آذار 2018، في إطار عملية غصن الزيتون التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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