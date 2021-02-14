كشف والي ملاطية التركية، أيدين باروش، تفاصيل عن استشهاد مواطني بلاده، على يد تنظيم PKK الإرهابي، في منطقة غارا شمالي العراق.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الولاية، الأحد، قال باروش إنه تم تحديد هويات 10 من أصل 13 مواطناً تركيّاً استشهدوا على يد التنظيم الإرهابي، فيما تتواصل إجراءات التعرُّف على هويات الآخرين في مركز الطب العدلي بملاطية.

وأضاف أن المواطنين الأتراك الـ 13، كانوا قد اختطفوا بين عامي 2015 – 2016 من قبل PKK الإرهابي وجرى نقلهم إلى مناطق مختلفة شمالي العراق، طيلة الـ6 سنوات الماضية.

وأوضح أن التنظيم الإرهابي اصطحب المواطنين الأتراك مؤخراً إلى ما يُعرف بـ "سجن" في منطقة "غارا" شمالي العراق، قبل أن يعدمهم رمياً بالرصاص في الرأس والصدر.

ونفى "باروش" أن يكون المواطنون الأتراك قد قتلوا خلال غارة جوية، لافتاً إلى أن تحقيقات الطب العدلي في ملاطية، أظهرت أن شخصاً منهم استشهد برصاصة في الصدر، فيما استشهد الآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وأشار إلى أن المواطنين الأتراك الـ13 استشهدوا في 10 فبراير/شباط الجاري.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، 10 فبراير/شباط الجاري.