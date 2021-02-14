قدمت سفارات المملكة المتحدة وأذربيجان وباكستان، تعازيها لأنقرة باستشهاد 13 من مواطنيها، الأحد، على يد تنظيم PKK الإرهابي.

وأعرب سفير المملكة المتحدة دومنيك تشيلكوت على حسابه بتويتر، عن حزنه لسقوط الشهداء الأتراك، مؤكداً تضامنه مع "الدولة الحليفة تركيا".

من جانبه، قدم السفير الأذربيجاني هازار إبراهيم، على صفحته في تويتر، تعازيه للشعب التركية ولأسر الضحايا، قائلاً: "هؤلاء الإرهابيون هم أنفسهم الذين قاتلوا ضد الجيش الأذربيجاني في قره باغ".

وقدمت السفارة الباكستانية في أنقرة، تعازيها للشعب التركي ولأسر الضحايا، واصفة الجريمة بأنها "عمل دنيء".

في السياق، بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في استشهاد مواطنين أتراك على يد تنظيم PKK الإرهابي في مغارة بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقال علييف في رسالته :"فجعنا باستشهاد 13 مواطناً تركياً بريئاً نتيجة العمل الإرهابي الغادر".

كما أعرب وزير العدل الصومالي عبد القادر محمد نور، عن تعازيه لتركيا في تغريدة باللغة التركية عبر حسابه على تويتر، الأحد، أرفقها بعلمَي الصومال وتركيا.

وقال الوزير نور إن "الصومال التي تكافح وباء الإرهاب منذ سنوات مثل تركيا ضحت بمئات الآلاف من أبنائها الأبرياء، لذلك فإني كصومالي أشاطر الشعب التركي هذا الألم".

وأعرب نور عن تعازيه للشعب التركي الصديق والشقيق، ودعا بالرحمة للشهداء.

من جانبه، أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الجريمة في رسالة أكد فيها أن شعب بلاده يدين بشدة هذا العمل الإرهابي الغادر.

وترحم تتار على أرواح الشهداء الأتراك وتمنى الصبر والسلوان لذويهم ولعامة الشعب التركي.

في السياق ذاته، أعرب رئيس وزراء شمال قبرص التركية أرسن سانير في بيان، عن ترحيبه بنجاحات القوات التركية خلال عملية "مخلب النسر-2" شمال العراق.

وأضاف أن تنظيم PKK الإرهابي أظهر غدره ومكره مجددا، عبر قتل 13 مواطناً تركياً بطريقة وحشية.

وتابع قائلاً: "الإرهاب بلاء مشترك للعالم أجمع، وعلى جميع الدول أن تتعاون دون أي شرط من أجل القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية".

وكذلك ترحم سانير على أرواح الشهداء الأتراك وتمنى الصبر لأسرهم ولعموم الشعب التركي.

بدوره ترحم وزير الخارجية تحسين أرطغرل أوغلو في تغريدة على تويتر، على أرواح الشهداء متمنياً الصبر لذويهم وللشعب التركي.

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 من مواطنيها لدى دهم إحدى مغارات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

والجدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

وأدرِج تنظيم PKK الإرهابي في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.