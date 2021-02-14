سياسة
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أسرى فلسطينيون يحتجون ضد إدارة السجون الإسرائيلية
بدأ معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية اتخاذ خطوات احتجاجية، ضد إدارة السجون "رفضاً لعمليات التفتيش والقمع بحقّهم".
أسرى فلسطينيون يحتجون ضد إدارة السجون الإسرائيلية
معتقلون فلسطينيون يبدأون بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية / AA
14 فبراير 2021

قرر معتقلون فلسطينيون البدء بخطوات احتجاجية، ضد إدارة السجون الإسرائيلية، "رفضاً لعمليات التفتيش والقمع بحقّهم".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، الأحد، أن المعتقلين في سجن عوفر العسكري، غربي رام الله، "قرروا البدء بخطوات احتجاجية، الاثنين، رفضاً لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقّهم".

وتقع إدارة السجون الإسرائيلية في سجن عوفر.

وقال النادي إن "الخطوات الاحتجاجية تتمثل بشكلٍ أولي في إرجاع وجبات الطعام، ولاحقاً ستكون هناك خطوات تدريجية، وهي مرهونة بردّ إدارة السجون على مطالبهم".

وأوضح أن القرار "جاء بعد عملية تفتيش واسعة نفذتها قوات القمع الإسرائيلية، في قسمي (19، و20) في سجن عوفر، شملت تفتيشات واقتحامات واسعة ومتكررة".

وتشن قوات إسرائيلية خاصة، بين وقت وآخر، حملات تفتيش داخل السجون بزعم البحث عن "هواتف خلوية".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 4500، منهم 37 أسيرة، وعدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 140، وفق مؤسسات فلسطينية تُعنى بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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