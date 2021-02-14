سياسة
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الإمارات تُعيّن أول سفير لها في إسرائيل
أعلنت الإمارات تعيين أول سفير لها في إسرائيل، وتمنت له "العمل بجد وصدق لتوطيد علاقات التعاون مع إسرائيل".
الإمارات تُعيّن أول سفير لها في إسرائيل
أول سفير إماراتي في إسرائيل محمد محمود آل خوجة يؤدي اليمين القانونية 
14 فبراير 2021

أعلنت أبو ظبي، الأحد، تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير معين للدولة في إسرائيل".

وأوضحت أن ذلك جرى في قصر "الوطن" بالعاصمة أبوظبي، وأمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتمنى بن راشد، للسفير الإماراتي "العمل بجد وصدق لتوطيد علاقات التعاون مع إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، المعلومات ذاتها، دون أن يقدم المصدران تفاصيل بشأن موعد وصول السفير الإماراتي إلى تل أبيب.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

وفي اليوم التالي آنذاك، أعلنت الإمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريباً.

ووقعّت 4 دول عربية في عام 2020، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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