سياسة
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فلسطين.. هنية يدعو تركيا للمشاركة في الرقابة على الانتخابات
دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، تركيا إلى المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.
فلسطين.. هنية يدعو تركيا للمشاركة في الرقابة على الانتخابات
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" / AA
14 فبراير 2021

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، تركيا إلى المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية، الأحد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان للحركة.

وقال هنية في رسالته: "ندعو تركيا إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات".

وأعرب عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف المحطات.

ووفق بيان "حماس"، فإن هنية وضع الرئيس التركي في تفاصيل نتائج حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وشدد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، على التزام حركته بـ"العمل على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني".

والثلاثاء، أنهت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها بالقاهرة، التي استمرت يومين، بتأكيد إجراء الانتخابات العام الجاري، والاتفاق على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس والضفة وغزة.

وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً إلى هذا التوافق وطبقاً للقانون.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وعُقدت آخر انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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