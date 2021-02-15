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تركيا تؤكد أن الانتقام سيكون مؤلماً بعد إعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركياً، والخارجية الفلسطينية تُطالب بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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بعد إعدام 13 من مواطنيها على يد PKK الإرهابي.. تركيا: الانتقام سيكون مؤلماً

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن تركيا ستواصل بحزم مكافحة التنظيمات الإرهابية كافة حتى القضاء على التهديدات بشكل تام، تعقيباً على إعدام PKK الإرهابي 13 تركياً شمالي العراق. [TRT عربي]

وأوضح ألطون في تغريدة عبر حسابه بتويتر أن المواطنين الـ13 الذين استشهدوا شمال العراق على يد تنظيم PKK الإرهابي المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هم "أبناء تركيا الحليفة في الناتو التي ساهمت في مكافحة الإرهاب عالمياً". [TRT عربي]

الخارجية الفلسطينية تُطالب بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي محذرة من مخطط الضمّ وتهويد القدس. [TRT عربي]

وحذرّت الوزارة "من التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية، من دون أخذ حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية بعين الاعتبار". [TRT عربي]