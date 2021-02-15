سياسة
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بعد أكثر من 6 أعوام من الإغلاق.. وفد مصري بطرابلس لإعادة فتح السفارة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، إن وفداً دبلوماسياً مصرياً يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس الاثنين، لإعادة فتح السفارة المصرية. وهذه هي الزيارة الثانية لوفد مصري خلال أقل من شهرين منذ انقطاع الزيارات عام 2014.
بعد أكثر من 6 أعوام من الإغلاق.. وفد مصري بطرابلس لإعادة فتح السفارة
المتحدث باسم الخارجية الليبية يقول إن "الوفد (المصري) مكون من دبلوماسيين وأمنيين، وسيبدأ العمل على الشؤون القنصلية" / AA
15 فبراير 2021

يصل وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال ساعات، ومن المقرر أن يعلن الاثنين عن إعادة فتح السفارة المصرية، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي الأحد.

وقال القبلاوي لوكالة الأناضول إن "وفداً مصرياً يصل إلى العاصمة طرابلس في زيارة تستغرق عدة أيام، وسيعلن الاثنين إعادة فتح السفارة المصرية".

وأضاف أن "الوفد مكون من دبلوماسيين وأمنيين وسيبدأ العمل على الشؤون القنصلية".

وخلال لقاء بالقاهرة في 9 فبراير/شباط الجاري أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة قرب افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس أن هذه الخطوة جاءت "لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين"، وفق بيان للخارجية المصرية.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين منذ عام 2014.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصل وفد مصري يضم مسؤولين من الخارجية والمخابرات إلى طرابلس، للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

ومصر جارة ليبيا من الدول الداعمة للواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر الذي ينازع الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط ضحايا بين المدنيين بجانب أضرار مادية هائلة.

وحتى 2014 كانت وفود مصرية تزور طرابلس وتلتقي مسؤولين ليبيين ثم انقطعت الزيارات عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة فيما عُرف آنذاك بعملية "فجر ليبيا".

ويشهد النزاع الليبي انفراجاً، إذ انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الجاري سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورحب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في اليوم نفسه بانتخاب السلطة الليبية الجديدة، ودعا "الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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