سياسة
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16 درجة تحت الصفر.. مهاجرون يحرقون ملابسهم شمالي فرنسا بحثاً عن الدفء
أفاد مسؤولو منظمة "يوتوبيا 56" الإغاثية في تصريحات صحفية، بأن المهاجرين الموجودين في أحد المخيمات شمالي فرنسا، يلجأون إلى إحراق ملابسهم من أجل التدفئة بعد انخفاض درجات الحرارة إلى 16درجة مئوية تحت الصفر.
16 درجة تحت الصفر.. مهاجرون يحرقون ملابسهم شمالي فرنسا بحثاً عن الدفء
منظمة إغاثية تفيد بأن المهاجرين بأحد المخيمات شمالي فرنسا يحرقون ملابسهم من أجل التدفئة بعد انخفاض درجات الحرارة حتى 16 تحت الصفر / AA
15 فبراير 2021

يضطر المهاجرون في أحد المخيمات شمالي فرنسا إلى إحراق ملابسهم من أجل التدفئة بعد انخفاض درجات الحرارة إلى 16درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح مسؤولو منظمة "يوتوبيا 56" الإغاثية في تصريحات صحفية أن رائحة بلاستيك محروق كثيفة انتشرت في المنطقة، إذ يلجأ المهاجرون إلى إحراق ملابسهم من أجل التدفئة.

وتعمل المنظمة على تقديم مساعدات بشكل منتظم لنحو 500 مهاجر في مخيم مؤقت داخل غابة في مدينة غراند سينث (شمال).

وأكّد المسؤولون أن المخيم يحوي خزان مياه واحداً فقط، وأن المهاجرين لم يتمكنوا منذ يومين من تأمين المياه جرّاء تجمدها في الأنابيب.

ويهدف الكثير من المهاجرين شمالي فرنسا، إلى التوجه نحو بريطانيا عبر تجاوز بحر المانش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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