يضطر المهاجرون في أحد المخيمات شمالي فرنسا إلى إحراق ملابسهم من أجل التدفئة بعد انخفاض درجات الحرارة إلى 16درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح مسؤولو منظمة "يوتوبيا 56" الإغاثية في تصريحات صحفية أن رائحة بلاستيك محروق كثيفة انتشرت في المنطقة، إذ يلجأ المهاجرون إلى إحراق ملابسهم من أجل التدفئة.

وتعمل المنظمة على تقديم مساعدات بشكل منتظم لنحو 500 مهاجر في مخيم مؤقت داخل غابة في مدينة غراند سينث (شمال).

وأكّد المسؤولون أن المخيم يحوي خزان مياه واحداً فقط، وأن المهاجرين لم يتمكنوا منذ يومين من تأمين المياه جرّاء تجمدها في الأنابيب.

ويهدف الكثير من المهاجرين شمالي فرنسا، إلى التوجه نحو بريطانيا عبر تجاوز بحر المانش.