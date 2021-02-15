تسعى تركيا إلى زيادة قدرتها التنافسية في مجال الفضاء، من حيث إنتاج مركباتها الفضائية، وتوسيع شبكة أقمارها الخاصة، وذلك تلبية لاحتياجاتها الخاصة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والدفاعية.

جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أهداف بلاده العشرة لـ"برنامج الفضاء الوطني" في العاصمة أنقرة الثلاثاء الماضي، من أجل التأكيد أن تركيا تنطلق بكل قوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي في الفضاء. حيث جاءت الأهداف العشرة للبرنامج كالآتي: تحقيق أول تماس مع القمر في مئوية الجمهورية التركية عام 2023، وإنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث، وتطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا، وضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وزيادة كفاءة تركيا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم "طقس الفضاء" أو "الأرصاد الجوية للفضاء"، والارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض، وتطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا بشكل أكبر، وتأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفضاء، مع تطوير الموارد البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء، وإرسال مواطن تركي إلى الفضاء.

إن البرنامج التركي للفضاء يأتي تتويجاً واستكمالاً للنجاحات التي حققتها تركيا في المجال الاقتصادي، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية ممَّا سيؤدي إلى أن تحافظ تركيا على مكانتها القوية والمستقلة، ليس على الأرض فحسب بل وفي الفضاء أيضاً. فقد أعرب أردوغان عن تمنياته نجاح خريطة طريق برنامج الفضاء الوطني التي ستنقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق العالمي، مردفاً: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء، بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض". ومضى قائلاً: "عودة الحضارة التي نمثلها لريادة العالم مرة أخرى تعتمد على المسافة التي ستقطعها تركيا في سباق الفضاء. علينا تكثيف جهودنا لإعادة إحياء شموخ حضاراتنا من أجل إحلال السلام والأمن للإنسانية جمعاء". وشدد الرئيس أردوغان على أنه سيدعم ويتابع شخصياً مشاريع وكالة الفضاء التركية، وتنفيذ الأهداف المحددة ضمن برنامج الفضاء الوطني.

تقدم في الأقمار الصناعية وتقنياتها

شرعت تركيا في تأسيس مركز إطلاق أقمار صناعية صغيرة، ممَّا يجعلها قادرة على إرسال الأقمار التركية ومن البلدان الأخرى الصديقة إلى الفضاء. خاصة أن الأقمار الصناعية الصغيرة التي تُرسَل إلى مسافات أقصر باتت تحظى باهتمام متزايد في أنشطة الفضاء عوضاً عن الأقمار الكبيرة، وذلك لتكلفتها المنخفضة وسهولتها من النواحي التقنية. فعلى الرغم من أن نقل ومشاركة التكنولوجيا في مجال الفضاء محدود جداً، واعتماد الدول في هذا المجال على رأس المال البشري الخاص بها فقط، فإن تركيا نجحت في تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون القليلة المتاحة، وتمكنت من تأسيس صناعة أقمار خاصة بها، وهو ما ساهمت في تحقيقه الرؤية الاستراتيجية والإصرار لدى الإدارة السياسية.

تحتل تركيا المرتبة الـ26 بين دول العالم، من حيث عدد الأقمار الموجودة في المدارات الخارجية للأرض. وتعد شركة "توركسات" المساهمة لتشغيل الأقمار الصناعية (مملوكة للدولة)، رائدة بهذا المجال في المنطقة، ومن أبرز الشركات المشغلة للأقمار في العالم. وتشارك شركات كبرى مهمة في تركيا، مثل "أسيلسان" و"روكتسان" و"توساش"، في أعمال الفضاء ودعم تطوير تكنولوجيا الأقمار. وتركيا واحدة من بين 30 دولة تمتلك أقماراً صناعية في الفضاء. وضمنت أنقرة حقوقاً سيادية لها في المدارات، عبر ضمان حقوق التردد لفترات طويلة تصل في بعض أقمارها إلى عام 2050، كما هو الحال مع "توركسات 5A" الموجود في مدار 31 درجة شرقاً. وبقمري الاتصالات "توركسات 5A" و"توركسات 6A" ستُدخِل أنقرة مناطق تهم الأمن القومي التركي ضمن نطاق التغطية، مثل الشرق الأوسط كاملاً، وخليج البصرة، والبحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وشرقي إفريقيا، ونيجيريا وجنوب إفريقيا. كما سيتيح القمران لتركيا ضمان حقوق تردد جديدة في المدار 42 درجة شرقاً.

يعد النجاح الذي حققته تركيا في إنتاج الأقمار الصناعية المكعبة من أهم خطواتها في هذا المجال. فقد أنتجت تركيا الأقمار الصناعية المصغرة، التي باتت تفضلها الدول الكبرى في مجال تكنولوجيا الأقمار، وبالمستوى التكنولوجي نفسه. وتستعد الآن تركيا للوصول إلى مرحلة تمكنها من إطلاق أقمارها الصناعية التي تنتجها بنفسها من أراضيها. وتبشر الخبرات التي اكتسبها المهندسون الأتراك والكفاءات والنجاحات التي يظهرها المواطنون الشباب في مسابقات تصنيع الأقمار، بإمكانية إضافة الأقمار الصناعية المصغرة إلى قائمة المنتجات التي تصدرها تركيا.

نجاح البرنامج الوطني الفضائي يضع تركيا بين الدول السبع الرائدة في هذا المضمار

أقر البرلمان التركي مشروع قانون متعلق بإنشاء وكالة فضاء وتنظيم أنشطتها في مارس/آذار 2017. وفي عام 2018 أصدر أردوغان مرسوماً رئاسياً يقضي بتأسيس "وكالة الفضاء التركية" التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. ولقد وفرت الحكومة خلال 18 عاماً دعماً بـ2.1 مليار ليرة (نحو 300 مليون دولار) لـ56 مشروعاً تتعلق بالأقمار الصناعية وأنظمة إطلاق الصواريخ ومعدات الفضاء.

نشر الحساب الرسمي لبرنامج الفضاء الوطني التركي عبر "تويتر" الثلاثاء الماضي، الشعار الرسمي للبرنامج، مشيراً إلى أنه سيكون بمنزلة توقيع للإنجازات التركية في الفضاء. ويتكون الشعار من 3 أحرف "TUA" اختصاراً لاسم "وكالة الفضاء التركية" باللون الأحمر، تتوسطها نجمة باللون الأبيض تمثل العلم التركي. فانطلاق هذا الشعار لن يكون مصدر فخار لتركيا فحسب، بل سيعطي شعوراً بالعمق الحضاري للأمة الإسلامية عندما يرسل الهلال رمز حضارتها إلى القمر.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن بلاده ستصبح قوة مهمة في مجال اقتصاد الفضاء، مضيفاً: أن "برنامج الفضاء سيمنح بلادنا إمكانية مضاعفة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة". وأوضح أن الرئيس أردوغان يرغب في إرسال رائدة فضاء إلى القمر، مضيفاً: "سنعمل على اختيار أنسب مواطنة لأداء المهمة". كما أن ذلك لن يكون من أجل السياحة وإنما لتنفيذ مهام تتعلق بالبحث العلمي، تتطلب التدريب لمدة عامين. وستشرع تركيا في إجراء "هبوط سلس" ضمن المرحلة الثانية التي من المزمع الانتقال إليها في 2028، لتكون بذلك من بين الدول القليلة التي يمكنها إجراء أبحاث على القمر.

ولفت النظر إلى أن دولاً بدأت الاستثمار في سباق الفضاء، إلا أن المهم أن يكون الاستثمار موجهاً نحو المكان الصحيح لإمكانية مضاعفة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة. وقال ورانك: "سنكتب بجهودنا تاريخنا في مجال الفضاء، وسنصبح قوة مهمة في مجال اقتصاد الفضاء". وأضاف أن تركيا تحتاج إلى تعاون دولي لتحقيق بعض الأهداف، لافتاً إلى استمرار المفاوضات مع شركات في الولايات المتحدة وروسيا واليابان والهند والصين بخصوص تأسيس ميناء فضائي. وتابع: "وقعنا اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع 3 دول، ووصلنا إلى مرحلة توقيع اتفاقين مع باكستان وأذربيجان".

يذكر أن تركيا طورت قدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية ومواردها البشرية في مجال الفضاء، من خلال الاستثمارات التي قامت بها خلال السنوات الـ 18 الماضية، تحت قيادة الرئيس أردوغان. كما أن تركيا باتت دولة يمكنها تطوير وإنتاج أقمارها الصناعية، باعتبارها واحدة من دول العالم التي لديها هذه القدرات.

تنطلق تركيا نحو الفضاء بخطوات ثابتة بعد أن شهدت تقدماً واضحاً في الأداء الاقتصادي في جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال فقد حققت تركيا أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2020. كما تشهد طفرة في صناعاتها الدفاعية، فقد أصبحت تلبي معظم احتياجاتها بقدرات وطنية ومحلية، ممَّا أكسبها قوة في الميدان وطاولة المفاوضات. فلقد ذكر رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير"كنا مرتبطين بالخارج في الصناعات الدفاعية مطلع الألفية الثالثة بنسبة كبيرة، أما في الوقت الراهن فإننا نقوم بتصدير منتجاتنا المحلية، وهدفنا الرئيسي تحقيق الاستقلالية التامة في التكنولوجيا الحساسة".

إن إنجازات تركيا على الأرض من الصعب حصرها، فعلى سبيل المثال لقد دشنت تركيا مؤخراً الفرقاطة "إسطنبول" وجرى إنزالها في البحر، ممَّا يعتبر ذروة الصناعات الدفاعية في البلاد. كماأن شركة "نورأول ماكينة" تمكنت من تسليم مجموعات كبيرة من مدرعات "أجدر يالتشين" للمستخدمين النهائيين في تركيا والخارج، وحالياً جاهزة لتصدير هذا النوع من المدرعات بعد تزويده بقدرات إطلاق قذائف الهاون. وتم تسليم القوات الجوية دفعة جديدة من الصواريخ الذكية المصنّعة محلياً، تتضمن صواريخ ذكية موجهة ذات أجنحة، من طراز "Mk-83" جو أرض بعيدة المدى، تتمتع بقدرتها الفائقة على ضرب الأهداف بدقة. وأخيراًدخل زورق "سيدا" المسيّر، المصنع محلياً في تركيا، مرحلة التجريب بعد إنزاله الجمعة إلى المياه في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. ممَّا يجعل تركيا تتفوق في الأرض كما تفوقت في الفضاء.