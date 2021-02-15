انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين التزام دول تزعم مكافحة الإرهاب، الصمت أو التلاعب بالألفاظ إزاء استشهاد 13 مواطناً تركياً برصاص تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق.

وأكّد جاوش أوغلو في كلمة له خلال مشاركته بافتتاح سفارة إثيوبيا في العاصمة أنقرة استمرار تقديم بلاده شتى أنواع الدعم لإثيوبيا وجميع الدول الإفريقية، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا دولة تكافح الإرهاب منذ سنوات طويلة، وتدرك جيداً معنى مكافحة الدول الإفريقية للإرهاب.

وأردف: "تركيا لم تتصرف بنفاق أو ازدواجية معايير إزاء مكافحة الإرهاب مثل الكثير من الدول الغربية، وسنواصل الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية أمثال PKK وYPG وداعش".

وشدد على عزيمة بلاده في مكافحة الإرهاب داخل تركيا وخارجها حتى اجتثاثه من جذوره، مضيفاً أن تنظيم PKK الإرهابي أظهر وجهه القبيح مجدداً بقتله 13 مواطناً تركياً بريئاً.

ولفت إلى أن الجيش التركي انتقم وسيواصل الانتقام من التنظيم حتى القضاء على آخر إرهابي فيه.

وتابع: "لكننا رأينا التزام دول تزعم مكافحة الإرهاب، الصمت إزاء المجزرة التي ارتكبها PKK، أو تحاول التغطية عليها من خلال عبارات مثل (لو) و(لكن)".

وعثرت القوات التركية الأحد على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم PKK بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري أطلقت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا.

ويتحمّل تنظيم PKK المدرج على لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.