مخاطباً دولا غربية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين: "إن كنتم تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب الإرهابيين".

ووجه أردوغان حديثه للولايات المتحدة، في كلمة له خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلاً: "كنتم تزعمون أنكم لا تقفون بجانب PKK/YPG، ولكن لا شك أنكم تدعمونهم وتساندونهم"، مشدداً على أن كل من يقدم الدعم لتنظيم PKK أو يؤيده أو يتعاطف معه، أيديه ملطخة بدماء المواطنين الأتراك الـ13 الذين قُتلوا في "غارا".

وتابع: "أدعو دول العالم لنعرفهم الوجه الحقيقي لأولئك الخونة (تنظيم PKK)، وأدعو (الرئيس الأمريكي) بايدن لمعرفتهم جيداً، ويُفضّل أن يفعل الأمر نفسه مع تنظيم غولن الإرهابي".

وقال: إنه "بعد مجزرة غارا لم يعد بإمكان أي دولة أو مؤسسة أو كيان أو شخص مساءلة تركيا عن عملياتها في العراق وسوريا".

وأضاف الرئيس التركي أن التنظيم الإرهابي الذي عجز عن الصمود أمام جنودنا لا يعرف حدوداً للدناءة، في إطار تعليقه على إعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركياً في شمال العراق.

وتابع: "لو جمعنا مجازر تنظيم "PKK" الإرهابي بحق المدنيين في كتاب واحد لتجاوز عدد صفحاته الموسوعات الغربية الضخمة".

وقال أردوغان: "تمكنا من تحييد 42 إرهابياً من "PKK" في أثناء تدمير أوكارهم ومغاراتهم فوق رؤوسهم خلال المرحلة الأولى من عملية "مخلب النسر-2"".

وأكد أردوغان أنهم متفقون مع حكومتي بغداد وإقليم شمال العراق على اجتثاث التنظيم الإرهابي من جذوره، موضحاً: "لم تعد قنديل ولا سنجار ولا سوريا مكاناً آمناً للإرهابيين بعد الآن".

وأردف: "سنواصل النضال حتى تحييد آخر عنصر من PKK التي تحولت إلى قطيع من القتلة المأجورين لمن يدفع لهم".

ودعا الرئيس التركي "الشباب الذي غُرر به وانضم إلى صفوف التنظيم الإرهابي إلى التراجع عن ذلك"، مؤكداً أن الدولة التركية كانت دائماً متسعة الصدر لمن يريد العودة.

وعثرت القوات التركية الأحد على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم PKK بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاءها بتحييد 50 إرهابياً.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري أطلقت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا.

ويتحمّل تنظيم PKK المدرج على لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.