سياسة
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وزير الخارجية التركي: علاقاتنا الدبلوماسية مع إثيوبيا تمتدّ 125 عاماً
أكّد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترتبط بعلاقات دبلوماسية قوية تاريخياً مع إثيوبيا منذ 125 عاماً، مشيراً إلى أن تركيا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، عام 1926، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وزير الخارجية التركي: علاقاتنا الدبلوماسية مع إثيوبيا تمتدّ 125 عاماً
جاوش أوغلو: تركيا ترتبط بعلاقات دبلوماسية قوية تاريخياً مع إثيوبيا منذ 125 عاماً / AA
15 فبراير 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن بلاده ترتبط بعلاقات دبلوماسية قوية تاريخياً مع إثيوبيا منذ 125 عاماً.

وأوضح جاوش أوغلو خلال حديثه في حفل افتتاح مبنى السفارة الإثيوبية الجديد في العاصمة أنقرة، أن تركيا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا جنوبيّ الصحراء الكبرى عام 1926، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف: "مع ذلك فإن علاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى ما هو أبعد من ذلك"، موضحاً أن العلاقات بين الدولة العثمانية وإمبراطورية الحبشة بدأت في 1896، ما يعني مرور 125 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدّد جاوش أوغلو على الشراكة العميقة التي تربط أنقرة بالدول الإفريقية.

وذكر أنه بناءً على الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا، ستُعقد قمة الشراكة الثالثة بين تركيا والاتحاد الإفريقي في تركيا خلال العام الحالي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن عدد سفارات بلاده في إفريقيا يبلغ 42، وقال إن العدد سيرتفع إلى 44 مع افتتاح سفارتين في توغو وغينيا بيساو.

ولفت جاوش أوغلو إلى أنه في السابق لم يكُن في العاصمة أنقرة سوى 10 سفارات لدول إفريقية، ويبلغ عددها اليوم 36.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي حضر الحفل، إن "السفارة الجديدة ستجمع بين شعبَي البلدين وتعزّز العلاقات الثنائية والثقافية".

ونقل ميكونين تعزية شعب بلاده لتركيا ووقوفه بجانبها، عقب استشهاد 13 مواطناً تركياً على يد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وأكّد الوزير الأثيوبي أنهم مستعدون لتعميق وتقوية التعاون مع تركيا، داعياً الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده.

ووفقاً لهيئة الاستثمار الإثيوبية، تُعَدّ تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا، برأسمال استثماري يبلغ 2.5 مليار دولار (17.43 مليار ليرة تركية)، وفرص عمل لنحو 30 ألف إثيوبي.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناسبات عديدة، عن رغبة تركيا في تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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