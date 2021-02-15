سياسة
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تواصل الإدانات الدولية لإعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركيا
أعربت دول مختلفة حول العالم عن استنكارها الشديد لإعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركيا، وأشارت إلى أنها ترفض العنف والإرهاب وتعزي الشعب التركي.
تواصل الإدانات الدولية لإعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركيا
دول مختلفة حول العالم عزّت تركيا وأكدت استنكارها جرائم تنظيم PKK الإرهابي / AA
15 فبراير 2021

أدانت دول مختلفة حول العالم إعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 مواطناً تركيا رمياً بالرصاص في مغارة بمنطفة غارا شمالي العراق.

وأعربت قطر الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمقتل 13 مواطناً تركياً برصاص تنظيم PKK الإرهابي.

وعبّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تركيا.

وجدّدت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

من جانبها، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها لأنقرة، وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن بالغ حزنها إزاء مقتل مواطنين أتراك شمالي العراق.

وشدّدت الخارجية الأمريكية على وقوفها إلى جانب تركيا، الدولة الحليفة في الناتو، وتقدمت بالتعازي لعائلات الضحايا.

وأضافت: "إن كانت أنباء مقتل المواطنين الأتراك على يد تنظيم PKK صحيحة، فإننا نُدين هذه العملية بأشد العبارات".

بدورها أعربت باكستان عن تعازيها لتركيا، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "نُدين بأشدّ العبارات العمل الإرهابي الشنيع الذي أدى إلى استشهاد 13 مواطناً تركياً في منطقة غارا العراقية".

وأضافت أن "باكستان حكومةً وشعباً يقدّمان تعازيهما للدولة التركية والشعب التركي الشقيق وأسر الضحايا".

وأعربت الوزارة عن "تضامن باكستان القوي مع الشعب التركي في كفاحه ضد الإرهاب".

من جهتها أعربت ألمانيا عن تعازيها، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي الاثنين، في العاصمة برلين.

وقالت ساسي: "ننقل تعازينا لأسر الضحايا والقتلى".

وأضافت أن "الإرهاب لا يمكن أن يكون له أي مبرر مشروع".

وأشارت ساسي إلى "ضرورة التقيد الصارم بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والأبرياء". وشددت على أن الإرهاب شيء غير مقبول ولا يمكن قبوله بأي شكل.

وعثرت القوات التركية الأحد، على جثث 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي نهايتها بتحييد 50 إرهابياً.

وأمس نفى والي ملاطية التركية أيدين باروش، مزاعم مقتل المواطنين الأتراك في غارة جوية، مبيناً أن الطب العدلي أكّد استشهاد أحدهم برصاصة في الصدر، والآخرين برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وتنظيم PKK المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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