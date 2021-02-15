سياسة
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"شعب واحد في دولتين".. تركيا وأذربيجان تبحثان العلاقات الثنائية
مباحثات تركية-أذربيجانية لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون لمكافحة الإرهاب، انطلاقاً من مبدأ "شعب واحد في دولتين".
"شعب واحد في دولتين".. تركيا وأذربيجان تبحثان العلاقات الثنائية
اتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في إطار مفهوم "شعب واحد في دولتين" / AA
15 فبراير 2021

بحث وزير العدل التركي عبد الحميد غل، مع النائب العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف، العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا قانونية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التركي، للمسؤول الأذربيجاني والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وبحث الوزير غل مع علييف العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا قانونية مختلفة، حسب وكالة الأناضول.

كما اتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في إطار مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وحضر اللقاء كل من رئيس النيابة العام بالمحكمة العليا باكير شاهين، ونائب وزير العدل التركي يعقوب مغول، وممثلون عن وزارة العدل ومكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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