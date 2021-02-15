سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي يحمّل PKK الإرهابي مسؤولية استشهاد 13 تركياً
عزّى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في استشهاد 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، وأكّد مسؤولية PKK الإرهابي عن الواقعة.
وزير الخارجية الأمريكي يحمّل PKK الإرهابي مسؤولية استشهاد 13 تركياً
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحمّل تنظيم PKK مسؤولية استشهاد 13 تركياً شمالي العراق / AA
15 فبراير 2021

عزّى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في استشهاد 13 مواطناً تركياً شمالي العراق.

وأكد بلينكن أن تنظيم PKK الإرهابي مسؤول عن استشهاد 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، وذلك بعد إدانة "مشروطة" للخارجية الأمريكية صدرت في وقت سابق.

وذكر متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح، أن بلينكن تباحث هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، حول العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأعرب بلينكن لنظيره التركي عن تعازيه في استشهاد 13 مواطناً تركياً بمنطقة غارا شمالي العراق.

وأضاف أن "الجانبين تعهدا بزيادة دعمهما وتعاونهما من أجل حلّ سياسي للحرب في سوريا".

وأكّد المتحدث أن "الوزير بلينكن أعرب عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك شماليّ العراق، وجدّد وجهة نظرنا بأن تنظيم PKK مسؤول عن ذلك".

وأشار إلى أن بلينكن دعا تركيا إلى التخلي عن اتفاقيتها مع روسيا بخصوص منظومة الصواريخ الدفاعية.

واتفق بلينكن وجاوش أوغلو على دعم الحل السياسي للحرب في سوريا وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها تنظيما كولن وPYD/PKK الإرهابيان، ومكافحة الإرهاب، ومنظومة الدفاع الصاروخي S-400، وسوريا، ومستجدات شرقي البحر المتوسط.

وشدّدَت على أنه "اتُّفق خلال الاتصال الهاتفي على تطوير حوار مفتوح وصادق مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس الاحترام المتبادل".

وأوضحت أنه "أُعرِبَ عن عدم الارتياح للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب الأمريكي (في ما يخصّ الشأن التركي)".

من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين، عن تعازيه لتركيا إزاء استشهاد 13 من مواطنيها على يد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو: "أودّ أن أنقل تعازينا للشعب التركي، ومشاركتنا بإخلاصٍ آلامَ أسر جميع الضحايا".

وعثرت القوات التركية الأحد، على جثث 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي نهايتها بتحييد 53 إرهابياً.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أطلقت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا.

وتنظيم PKK الإرهابي المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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