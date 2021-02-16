سياسة
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إسرائيل تمنع دخول لقاحات كورونا إلى غزة
منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، حسب ما أعلنته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.
إسرائيل تمنع دخول لقاحات كورونا إلى غزة
إسرائيل تمنع إدخال 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا إلى قطاع غزة / Others
16 فبراير 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين، أن إسرائيل منعت إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان، إنه "جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضادّ لكورونا إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها".

وأوضحت أن هذه الجرعات مخصصة للأطقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والعاملين في أقسام الطوارئ.

وحمّلَت الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء، ووصفته بـ"التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وتتواصل الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة مع عدد من المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة، حسب البيان ذاته.

وكانت هذه الدفعة هي الأولى من لقاحات كورونا إلى غزة التي يعاني قطاعها الصحي بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي الـ14، نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يقوّض فرص مواجهة تفشي الفيروس.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، أعلنت وزارة الصحة تسلُّم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك v"، وأكدت أن دفعة جديدة من اللقاحات ستصل إلى فلسطين خلال الأيام القادمة، دون ذكر مواعيد محددة.

وحتى الاثنين بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 190 ألفاً و316، بينها 2133 وفاة، ومن بين إجمالي الإصابات 53 ألفاً و593 في غزة، منها 537 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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