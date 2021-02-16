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وزير الخارجية الأمريكي يحمّل PKK الإرهابي مسؤولية استشهاد 13 تركياً، وإسرائيل تمنع دخول لقاحات كورونا إلى غزة.

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وزير الخارجية الأمريكي يحمّل PKK الإرهابي مسؤولية استشهاد 13 تركيّاً

عزّى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في استشهاد 13 مواطناً تركيّاً شمالي العراق. [TRT عربي]

وأكد بلينكن أن تنظيم PKK الإرهابي مسؤول عن استشهاد 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، وذلك بعد إدانة "مشروطة" للخارجية الأمريكية صدرت في وقت سابق. [TRT عربي]

إسرائيل تمنع دخول لقاحات كورونا إلى غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين أن إسرائيل منعت إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة. [TRT عربي]

وقالت الكيلة في بيان إنه "جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضادّ لكورونا إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها". [TRT عربي]

وأوضحت أن هذه الجرعات مخصصة للأطقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والعاملين في أقسام الطوارئ. [TRT عربي]