على الرغم من تبرئته في مجلس الشيوخ لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يواجه خطر التعرُّض لملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني.

ويسعى المدّعون العامّون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إثبات أنّ ترمب حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب" ورفضه الإقرار بهزيمته بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في مواجهة جو بايدن وإلقائه خطاباً تحريضياً أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.

وعلى الرغم من تصويته لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستورياً محاكمة رئيس سابق، فإنّ زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرّح بنفسه بأنّ ترمب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ إنّه "لا يوجد أيّ شكّ في أنّ الرئيس ترمب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية عن إثارة أحداث ذلك اليوم"، مضيفاً أنه "لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب. لم يفلت بعد من أيّ شيء".

وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأحد أنّ 45% من الأمريكيين يعتقدون أنّ ترمب مسؤول عن أعمال العنف وتجب ملاحقته قضائياً.

إمكانية السجن 6 أشهر

وتبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة لا سيما أنه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير/كانون الثاني تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير.

ومع ذلك فقد لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة كارل راسين باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية "بحق الأفراد الذي يحرّضون بوضوح" على العنف.

وشرح المسؤول القضائي في تصريح لشبكة "MSNBC" أنّ ترمب سيواجه في تلك الحالة عقوبة السجن لستة أشهر.

من جهته وجّه المدّعي العام الفدرالي في واشنطن مايكل شيروين تهماً إلى عشرات الأشخاص على خلفية مشاركتهم بأعمال العنف، ويمكن نظرياً أن يطلب بعض الضحايا ملاحقة الرئيس السابق.

تحقيق في ولاية جورجيا

وعلى صعيد آخر يوجد مسار قضائي يجري في جورجيا، الولاية المهمّة التي فاز فيها جو بايدن.

وأعلنت فاني ويليس المدّعية العامة لمقاطعة فولتون في 10 فبراير/شباط عن فتح تحقيق أوليّ حول "محاولة التأثير على العمليات الانتخابية" في الولاية الواقعة جنوبي البلاد.

وطلبت من مسؤولين بارزين الحفاظ على وثائق "تثبت محاولات للتأثير" على موظّفين يعملون في تنظيم الانتخابات. ومن بين من وجّهت إليهم الطلبات وزير الشؤون الإدارية في حكومة الولاية، الجمهوري براد رافنسبريغر.

وكشف النقاب في 3 يناير/كانون الثاني عن تسجيل لمكالمة هاتفية طلب خلالها ترمب من رافنسبريغر "إيجاد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع تحمل اسمه ليتدارك تخلُّفه عن جو بايدن في الانتخابات بالولاية.

لجنة مستقلة في الكونغرس

وفي الكونغرس أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة في قادم الأيام "على شاكلة" اللجنة التي أنشأتها الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت إنّ اللجنة ستكلّف التحقيق في "الاعتداء الإرهابي المحلّي في 6 يناير/كانون الثاني ضدّ الكابيتول".

وكان مشرّعون أمريكيون عدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي طالبوا بتشكيل هذه اللجنة، على الرغم من أنّ انتظاراتهم منها قد لا تكون متشابهة.

وصرّح السناتور الديموقراطي كريس كونز لشبكة "ABC" الأحد بأنّ اللجنة ستكشف "مدى مسؤولية الرئيس ترمب وانتهاكه الصارخ لقَسَمه الرئاسي".

أما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترمب، فقال لشبكة "فوكس" إن اللجنة ضرورية "لفهم ما جرى وضمان عدم تكراره".