سياسة
3 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: سفير واشنطن أقر بمسؤولية PKK الإرهابي عن مجزرة شمالي العراق
أفادت وزارة الدفاع التركية الاثنين بأن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد أقر بمسؤولية تنظيم PKK الإرهابي عن استشهاد 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره التركي أكد فيها تضامنه مع تركيا.
الدفاع التركية: سفير واشنطن أقر بمسؤولية PKK الإرهابي عن مجزرة شمالي العراق
السفير الأمريكي عقد اجتماعاً مع مسؤولين أتراك بوزارة الدفاع التركية / AA
16 فبراير 2021

أفادت وزارة الدفاع التركية الاثنين بأن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد أقر بمسؤولية تنظيم PKK الإرهابي عن استشهاد 13 مواطناً تركيّاً شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفير الأمريكي عقد اجتماعاً (مع مسؤولين أتراك) بوزارة الدفاع التركية مساء الاثنين.

وأضافت الوزارة أن "السفير الأمريكي ساترفيلد قدّم خلال الاجتماع تعازيه في استشهاد عناصرنا خلال العملية (مخلب النسر-2) التي نفذت بمنطقة غارا، وعلى المواطنين الـ13 الذين استشهدوا على أيدي مسلحي تنظيم PKK الإرهابي، مؤكداً أن بلاده تحمّل PKK مسؤولية المجزرة".

والاثنين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو أن تنظيم PKK الإرهابي مسؤول عن "مقتل" 13 مواطناً تركياً شمالي العراق، وذلك بعد إدانة "مشروطة" للخارجية الأمريكية صدرت في وقت سابق.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح إن "الوزير (بلينكن) أعرب عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك شمالي العراق وجدد وجهة نظرنا بأن تنظيم PKK الإرهابي مسؤول عن ذلك".

والاثنين أعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة "مشروطة" لاستشهاد المواطنين الأتراك الـ13 على يد تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت في بيان: "إن كانت أنباء مقتل المواطنين الأتراك على يد تنظيم PKK صحيحة فإننا ندين هذه العملية بأشد العبارات".

وعلى وقع هذا البيان استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، إذ جرى إبلاغه احتجاج تركيا الشديد.

والأحد عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات PKK في منطقة غارا شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري وانتهت بتحييد 53 إرهابياً.

وتنظيم PKK المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألفاً بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us