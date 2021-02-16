سياسة
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مساعٍ للوساطة مع واشنطن.. وزير خارجية قطر يزور إيران حاملاً رسالة خطية
بعث أمير قطر رسالة خطية إلى الرئيس الإيراني تتصل بـ"العلاقات الثنائيّة وسبل دعمها وتطويرها"، فيما ناقش الوزير مع نظيره الإيراني قضايا ذات اهتمام بالمنطقة في إطار جهود الدوحة للوساطة بين واشنطن وطهران.
مساعٍ للوساطة مع واشنطن.. وزير خارجية قطر يزور إيران حاملاً رسالة خطية
 أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني / AP
16 فبراير 2021

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيرسالة خطية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني تتصل بـ"العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها".

سلم الرسالة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال استقبال الرئيس الإيراني له الاثنين، حسب وكالة الأبناء القطرية (قنا)، من دون تفاصيل أكثر.

ويزور وزير الخارجية القطري حالياً إيران في زيارة لم تعلن مدتها.

والتقى وزير الخارجية القطري الاثنين نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وبحثا القضايا ذات الاهتمام، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

غير أن وزير الخارجية القطري قال الأربعاء إن بلاده تواصل اتصالاتها مع واشنطن وطهران، في إطار مساعيها لنزع فتيل التصعيد بالمنطقة عبر دعم العملية السياسية والدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي".

فيما نقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في وقت سابق الاثنين ترحيب طهران بالمساعي القطرية في هذا الإطار.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق النووي رداً على اغتيال واشنطن، قبلها بأيام، قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين في قصف جوي بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5 1) التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران التخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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