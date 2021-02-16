سياسة
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جيش ميانمار يهدد مناهضي الانقلاب بالسجن وسط تحذيرات أممية من "عواقب وخيمة"
فيما حذّر الجيش في ميانمار المتظاهرين المناهضين للانقلاب من مواجهة عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إن "عرقلوا عمل القوات المسلحة"، حذّرت الأمم المتحدة الاثنين قادة الانقلاب العسكري من "عواقب وخيمة" إزاء أي إجراءات قاسية تستهدف الاحتجاجات السلمية.
جيش ميانمار يهدد مناهضي الانقلاب بالسجن وسط تحذيرات أممية من "عواقب وخيمة"
الجيش في ميانمار يحذّر المتظاهرين ضد للانقلاب من مواجهة عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً إن "عرقلوا عمل القوات المسلحة" / AA
16 فبراير 2021

حذّر الجيش في ميانمار المتظاهرين المناهضين للانقلاب من مواجهة عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إن "عرقلوا عمل القوات المسلحة".

كما أعلن الجيش الاثنين عبر حسابه على فيسبوك أن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات ستُطبّق بحق من يَثبت ضلوعهم بالتحريض على "كراهية أو ازدراء" لقادة الانقلاب.

ولفت إلى أن من يثبت اقترافه أفعالاً من شأنها إشاعة الخوف أو تكدير الرأي العام، سيواجه عقوبة سجن تتراوح بين 3 و7 أعوام.

وفيما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب وتوقيف أعضاء الحكومة المنتخبة، قطعت السلطات الانقلابية شبكة الإنترنت في البلاد.

كما خرجت مركبات عسكرية بدوريات في الشوارع فشوهدت دبابات وعربات في مناطق الاحتجاجات بالعاصمة نايبيداو ومدينة يانغون.

واستخدم جنود رصاصاً مطاطياً لتفريق حشد من المحتجين في يانغون، وقال موقع Myanmar Now الذي ينقل أخبار الاحتجاجات إن الجيش وقف عدداً من المحتجين في المدينة صباح الاثنين.

والاثنين، أعلن محامي الزعيمة أونغ سان سو تشي المعتقلة من قبل قادة الانقلاب أنها ستبقى رهن الاحتجاز حتى 17 فبراير/شباط الجاري، على الرغم من انتهاء مدة اعتقالها الاثنين.

تحذيرات أممية

من جانبها حذّرت الأمم المتحدة الاثنين قادة الانقلاب العسكري من "عواقب وخيمة" إزاء أي إجراءات قاسية تستهدف الاحتجاجات السلمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "تحدّثت شرانر بورغنر (مستشارة الأمين العام إلى ميانمار) عبر الهاتف مع نائب القائد العسكري في ميانمار (سو وين) لإبلاغه بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الصادر الأحد)".

وأضاف: "ستحافظ المبعوثة الخاصة على هذه القناة للحوار الصريح والمفتوح ما دامت توفِّر مساحة لعكس الوضع الحالي ودعم إرادة شعب ميانمار".

وأشار إلى أن بورغنر أكدت في محادثتها أنه "يجب احترام حق التجمع السلمي وعدم تعرُّض المتظاهرين لأعمال انتقامية".

كما أبلغت المستشارة الأممية جيش ميانمار أن "العالم يراقب من كثب (أوضاع الاحتجاجات) ومن المرجّح أن يكون لأي شكل من أشكال الرد القاسي عواقب وخيمة".

وشدد المتحدث الأممي على ضرورة "امتناع قاد ة الجيش الميانماري عن استخدام العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".

والأحد طالب غوتيريش في بيان السلطات العسكرية في ميانمار بـ"عدم الانتقام من المتظاهرين السلميين المحتجين على انقلاب الجيش".

وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أن "التقارير عن استمرار أعمال العنف والترهيب والمضايقات من قبل أفراد الأمن غير مقبولة".

وقال: "تثير الاعتقالات المستمرة للقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام القلق العميق، وكذلك القيود المفروضة على خدمات الإنترنت والاتصالات".

ومطلع فبراير/شباط الجاري نفّذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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