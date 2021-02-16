نجح 3 شباب بينهم أخوان من ولاية صامصون شمالي تركيا في تطوير لعبة سباق سيارات مخصصة للهاتف المحمول لاقت رواجاً كبيراً إذ حمّلها 20 مليون مستخدم حول العالم خلال 3 أشهر فقط.

يعود الأمر إلى بدايات العام الماضي عندما أسس المهندس أرجان قارا بولوت، وأخوه إمره قارا بولوت، خريج قسم الإحصاء بجامعة 19 مايو، وطلحة أكرن الطالب بقسم الآثار بجامعة 19 مايو، شركة لبليبي للألعاب الإلكترونية "Lebleby Games" في المدينة التكنولوجية بصامصون.

وأطلقت الشركة على اللعبة التي طورها الشباب "Gear Race 3D"، وهي لعبة سباق سيارات مخصصة للهواتف المحمولة، وقد شهدت إقبالاً كبيراً في تركيا وعدد من دول العالم.

وفي لقاء مع الأناضول قال أرجان قارا بولوت مدير المشروع إنّهم طوروا كثيراً من الألعاب للهواتف المحمولة.

وأضاف قارا بولوت أنهم تمكنوا من إنتاج ألعاب تهتم إلى حد كبير باللاعبين إذ حدّثوا عبر تحليل بيانات تجربة المستخدم، خطوات اللعبة للوصول إلى أفضل حالة تشويق، وحللوا ردّات أفعال اللاعبين وسلوكياتهم لتقديم محتوى أفضل من ناحيتَي المضمون والاستمتاع.

وأوضح أنهم يحرصون على أن تكون الألعاب ممتعة بدرجة عالية مقارنة بالألعاب المنافسة.

وأرجع نجاحهم في تطوير اللعبة إلى كثرة مشاركتهم الفعّالة في المؤتمرات والندوات الدولية الخاصة بالألعاب خارج تركيا، ما أتاح لهم الفرصة لمتابعة الابتكارات في مجال الألعاب الإلكترونية عن قرب.

ولفت قارا بولوت إلى أن شركتهم أنتجت 12 لعبة في فترة قصيرة، وعملوا دائماً على إضفاء الخبرة والتجربة التي اكتسبوها على اللعبة التي تليها، ولذلك حققت اللعبة رقم 12 نجاحاً كبيراً في السوق الأمريكية.

وأوضح وجود منافسة شديدة في قطاع الألعاب الإلكترونية، لذلك من الضروري الاستمرار في إنتاج ألعاب جديدة مع العمل على إضافة الخبرات والنجاحات المتراكمة إلى كل جديد من الألعاب.

وأكّد قارا بولوت أنهم يواصلون إنتاج ألعاب جديدة في الوقت الذي يطورون به لعبة "غير ريس 3 دي".

واستطرد: "يواصل قطاع الألعاب نموه في تركيا في الوقت الذي وصل فيه حجم القطاع عالمياً إلى 136 مليار دولار. وأصبحت منظومة الألعاب في تركيا تنمو بشكل متسارع بمشاركة المستخدمين في العملية الإنتاجية، مما أدّى إلى انتاج ألعاب جديدة تحتل مكانة بين قوائم الألعاب العالمية".

بدوره أوضح طلحة أكرن أن اللعبة في مقدمة ألعاب السباقات الإلكترونية في 164 دولة في مقدمتها أمريكا والصين وإنجلترا وفرنسا. وأنهم يحتلون المرتبة الأولى بالقائمة منذ شهور بوصولهم إلى إجمالي 20 مليون مستخدم، وهو ما يعكس الإقبال الشديد على اللعبة وبخاصة في تركيا.

من جانبه ينصح إمره قارا بولوت الشباب الراغبين في دخول مجال الألعاب الإلكترونية بعدم التردد أو الخوف من الفشل، وعليهم النظر إلى النماذج الناجحة وعندها سوف يحققون نجاحات كبيرة في وقت قصير.