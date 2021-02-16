أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك أن التعاون بين بلاده والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، يساهم في تعزيز موقع تركيا التنافسي بأسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال وارانك في كلمة ألقاها عبر "الفيديو كونفرنس" الثلاثاء، خلال فاعلية "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة": "يمكننا مع بريطانيا تطوير المرافق والتقنيات التي من شأنها تعزيز صناعاتنا الفضائية وتحقيق وصولنا المستقلّ إلى الفضاء".

وأشار إلى أن تركيا تهدف خلال المرحلة المقبلة، إلى عقد تعاون جديد مع بريطانيا في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية.