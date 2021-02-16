سياسة
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أنقرة: تعاوننا مع لندن يعزز موقعنا التنافسي في الأسواق الأوروبية
صرّح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك خلال مشاركته في "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة"، بأن التعاون بين بلاده والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، يساهم في تعزيز موقع تركيا التنافسي بأسواق الاتحاد الأوروبي.
أنقرة: تعاوننا مع لندن يعزز موقعنا التنافسي في الأسواق الأوروبية
وارانك يؤكد أن التعاون بين تركيا والمملكة المتحدة يعزز موقع أنقرة التنافسي في الأسواق الأوروبية / AA
16 فبراير 2021

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك أن التعاون بين بلاده والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، يساهم في تعزيز موقع تركيا التنافسي بأسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال وارانك في كلمة ألقاها عبر "الفيديو كونفرنس" الثلاثاء، خلال فاعلية "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة": "يمكننا مع بريطانيا تطوير المرافق والتقنيات التي من شأنها تعزيز صناعاتنا الفضائية وتحقيق وصولنا المستقلّ إلى الفضاء".

وأشار إلى أن تركيا تهدف خلال المرحلة المقبلة، إلى عقد تعاون جديد مع بريطانيا في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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