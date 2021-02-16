سياسة
3 دقيقة قراءة
مؤتمر بإسطنبول يبحث تعزيز التعاون بين تركيا وباكستان وآسيا الوسطى
انطلقت في مدينة إسطنبول فاعليات "المؤتمر الدولي للتعاون من أجل السلام لتركيا وباكستان وآسيا الوسطى"، ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية سبل تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين تركيا وباكستان ودول آسيا الوسطى.
مؤتمر بإسطنبول يبحث تعزيز التعاون بين تركيا وباكستان وآسيا الوسطى
شهدت السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في علاقات التعاون بين تركيا وباكستان ودول آسيا الوسطى / AA
16 فبراير 2021

انطلقت في مدينة إسطنبول الثلاثاء فاعليات "المؤتمر الدولي للتعاون من أجل السلام لتركيا وباكستان وآسيا الوسطى".

ويتواصل المؤتمر في نسخته الثانية ليومين بتنظيم مشترك بين مركز الأبحاث الباكستاني "لاهور للسلام" (lCPR) و"مركز الشؤون الدبلوماسية والأبحاث السياسية التركي" (dipam).

وتشارك في المؤتمر مؤسسات بحثية من تركيا والولايات المتحدة وباكستان وأذربيجان وأوزبكستان، ويشهد عرض أوراق عمل تناقش سبل تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين تركيا وباكستان ودول منطقة آسيا الوسطى التي تضمّ أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وفي كلمة له أمام المؤتمر أشاد مدير مركز "لاهور للسلام" نذير حسين بدور تركيا التي تستقبل مشروع السلام في آسيا الوسطى للمرة الثانية بإسطنبول التي وصفها بـ"مدينة السلاطين".

وقال حسين: "مركز لاهور يعمل من أجل إرساء السلام والوئام في بلدان آسيا الوسطى، فيوجد عديد من القضايا التي يمكن معالجتها كالقضايا الجيوسياسية الثقافية".

وأضاف: "هدفنا هنا هو دعم السلام وإقامة تعاون بين آسيا الوسطى والدول الأخرى ومناقشة قضايا مثل أمن التجارة والأمن الوبائي".

واستضافت إسطنبول النسخة الأولى من المؤتمر عام 2019.

من جهته قال مدير مؤسسة "ديبام" تولغا ساكمان، إن عام 2020 "كان مليئاً بالمتاعب المتراكمة والمشكلات الاقتصادية والكوارث الطبيعية".

وأضاف في كلمة له أن "الصراعات اللا متناهية تجعل حل المشكلات أكثر صعوبة، لكن لا يمكن منع نشر السلام والازدهار في آسيا الوسطى، وهذا سيساهم في بناء السلامة في التنمية الديمقراطية والسلام العالمي".

وأشاد ساكمان بـ"العلاقات الوطيدة بين تركيا وباكستان"، داعياً جميع البلدان في المنطقة إلى "الاحترام المتبادل والسلام".

وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في علاقات التعاون بين تركيا وباكستان ودول آسيا الوسطى، إذ ترتبط أنقرة مع الأخيرة بروابط اللغة والتاريخ والثقافة المشتركة.

ووفق موقع الخارجية التركية، بلغت قيمة استثمارات الشركات التركية في دول آسيا الوسطى 14 مليار دولار حتى نهاية 2017.

وأضاف الموقع أن العلاقات بين تركيا وكل من كازاخستان وقرغيزيا بلغت مستويات الشراكة الاستراتيجية، فيما تقرر إنشاء مجلس تعاون بين تركيا وطاجيكستان، وتتطور العلاقات بين تركيا وتركمانستان بسرعة في كثير من المجالات، وتشهد العلاقات التركية-الأوزبكية زخماً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us